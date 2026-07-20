باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که مدیران باشگاه استقلال این روزها مشغول تکمیل فهرست بازیکنان و آمادهسازی تیم برای فصل آینده هستند، یکی از مهمترین دغدغههای کادر فنی همچنان بدون پاسخ مانده و مشکل زمین تمرین آبیپوشان هنوز برطرف نشده است.
سهراب بختیاریزاده، سرمربی استقلال، از زمان آغاز برنامهریزی برای فصل جدید بارها بر ضرورت فراهم شدن امکانات مناسب برای تمرینات تیم تأکید کرده و از مدیران باشگاه خواسته بود حداقل سه زمین تمرین استاندارد و باکیفیت را در اختیار تیم قرار دهند تا بازیکنان بتوانند بدون دغدغه برنامههای آمادهسازی را پشت سر بگذارند.
با این حال، پیگیریها نشان میدهد مدیران استقلال تاکنون موفق به تأمین این خواسته نشدهاند و آبیپوشان همچنان با مشکل کمبود زمین تمرین مناسب مواجه هستند. این در حالی است که کادر فنی معتقد است برای اجرای برنامههای تاکتیکی، بدنسازی و ریکاوری، استفاده از چند زمین تمرین استاندارد یک ضرورت است و نبود چنین امکاناتی میتواند روند آمادهسازی تیم را تحت تأثیر قرار دهد.
در روزهای اخیر مذاکراتی از سوی مدیران باشگاه برای استفاده از چند مجموعه ورزشی انجام شده، اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده و استقلال نتوانسته محل یا محلهای دائمی تمرین خود را برای فصل پیش رو مشخص کند.
این موضوع باعث نگرانی کادر فنی شده است؛ چرا که با نزدیک شدن به آغاز رقابتهای لیگ برتر و دیدارهای پیشفصل، هرگونه تأخیر در فراهم شدن زیرساختهای تمرینی میتواند برنامههای فنی بختیاریزاده را با اختلال روبهرو کند.
مدیران استقلال همچنان در تلاش هستند تا هرچه سریعتر این مشکل را برطرف کنند، اما تا این لحظه یکی از مهمترین درخواستهای سرمربی آبیپوشان، یعنی در اختیار داشتن حداقل سه زمین تمرین استاندارد، هنوز محقق نشده است.