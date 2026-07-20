مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان از افزایش ۵۶ درصدی ظرفیت پست برق لاکان رشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عادل سلیمانی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان گفت: پست انتقال لاکان از جمله مهمترین و تاثیرگذارترین پست‌های انتقال شبکه برق استان است که با اجرای پروژه افزایش ظرفیت، قدرت و تاب‌آوری این پست به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.

او با اشاره به اینکه این پست از اهمیت استراتژیک بالایی در تأمین برق منطقه برخوردار است، افزود: در این پروژه، دو ترانس ۲۵۰ مگاولت آمپر جایگزین دو ترانس ۱۶۰ مگاولت‌آمپر موجود خواهد شد و ظرفیت پست از ۳۲۰ مگاولت آمپر به ۵۰۰ مگاولت آمپر افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای گیلان با بیان اینکه اجرای این پروژه زیربنایی برای این منطقه از شهرستان رشت بسیار اساسی و با اهمیت است، تصریح کرد: با اجرای این پروژه، توان الکتریکی قابل انتقال پست لاکان به میزان ۵۶ درصد افزایش یافته که گامی کلیدی در جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه انتقال کلانشهر رشت و تامین برق مطمئن و پایدار مشترکان خواهد بود.

به گفته سلیمانی، برای این طرح هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود در بهمن ۱۴۰۵ در مدار قرار گرفته و به بهره‌برداری برسد.

منبع: روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای گیلان

برچسب ها: شرکت برق منطقه ای گیلان ، تأمین برق مطمئن
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