باشگاه خبرنگاران جوان - حسین فرهیدزاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در آیین اعطاء نخستین «نشان ملی حامی» به شرکت توسعه منابع انرژی توان ، از تلاش‌های مدیران و کارکنان این مجموعه در استمرار تولید، تأمین نیازهای کشور و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان قدردانی کرد.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به شرایط ویژه کشور در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر اظهار داشت: از نخستین ساعات آغاز این شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تشکیل ستادهای تخصصی، رصد مستمر بازار، تأمین کالاهای اساسی، رفع موانع تولید و پشتیبانی از شبکه توزیع را با جدیت در دستور کار قرار دادند تا آرامش بازار و دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز بدون وقفه حفظ شود.

فرهیدزاده افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، گمرک، شبکه حمل‌ونقل و سایر نهادهای مسئول، فرآیند تأمین مواد اولیه، ترخیص کالا، حمل‌ونقل، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و استمرار زنجیره تأمین با سرعت دنبال شد و این هماهنگی موجب شد تولید و عرضه کالاهای مورد نیاز کشور در شرایط بحرانی با حداقل اختلال ادامه یابد.

وی با بیان اینکه «نشان ملی حامی» جایزه‌ای ملی مبتنی بر شاخص‌های تخصصی و مسئولیت اجتماعی است، تصریح کرد: این نشان به بنگاه‌های اقتصادی اعطاء می‌شود که در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر، ضمن استمرار خدمت‌رسانی، حقوق مصرف‌کنندگان را به بهترین شکل رعایت کرده، خدمات مسئولانه و مؤثری به مردم ارائه داده و با وجود خسارت‌ها و آسیب‌های ناشی از تجاوز دشمن، تأمین نیازهای جامعه را بر منافع اقتصادی خود ترجیح داده‌اند.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: این نشان، نماد قدردانی از بنگاه‌هایی است که در سخت‌ترین شرایط، مسئولیت اجتماعی خود را به‌درستی ایفا کرده و با حفظ تولید، تأمین کالا، ارائه خدمات مطلوب و همراهی با سیاست‌های ملی، نقش مؤثری در ایجاد آرامش بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان داشته‌اند.

فرهیدزاده همچنین از پیش‌بینی نشان ملی حامی در حوزه های دیگر شامل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و... خبر داد و گفت: این نشان به مدیران شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اعطاء خواهد شد که در دوران جنگ‌های تحمیلی اخیر، با اتخاذ تصمیمات مؤثر، رفع موانع تولید، حمایت از فعالان اقتصادی و حفظ پایداری واحدهای تولیدی، نقش برجسته‌ای در استمرار تولید کشور ایفا کرده‌اند.

وی افزود: اهدای این نشان‌ها با هدف ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری، حمایت از تولید ملی، تکریم بنگاه‌های متعهد و الگوسازی از تجربه‌های موفق مدیریت بحران، در چارچوب برنامه‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به برگزاری بیست‌وچهارمین دوره اعطاء گواهینامه و تندیس ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اظهار داشت: طی فراخوان ۵ هزار بنگاه اقتصادی تعداد ۲۷۶ شرکت حائز در شرایط حضور در ارزیابی و بررسی در فرایند جایزه بودند و از این تعداد ۵۰بنگاه اقتصادی برگزیده شدند که با توجه به شرایط کشور و تغییر تاریخ برگزاری مراسم از 9 اسفند ماه ، مقرر شد با حضور در بنگاههای اقتصادی از شرکت ها و بنگاه‌های برتر تقدیر به عمل آید

فرهیدزاده عنوان داشت : شرکت توسعه منابع انرژی توان به دلیل عملکرد برجسته در حوزه کیفیت، خدمات پس از فروش، استمرار تولید، صنعت انرژی، جلب رضایت مصرف‌کنندگان و ایفای مسئولیت اجتماعی، به عنوان نخستین دریافت‌کننده «تندیس طلایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان» انتخاب و این نشان به آن اعطاء شد.

وی خاطرنشان کرد: جایزه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان تنها جایزه ملی کشور است که با محوریت حقوق مصرف‌کنندگان و بر اساس شاخص‌های علمی، مدل تعالی سازمانی (EFQM)، ممیزی‌های تخصصی و بررسی در شورای سیاست‌گذاری جایزه به برگزیدگان اعطا می‌شود و «نشان ملی حامی » نیز در امتداد همین رویکرد و با تمرکز بر عملکرد بنگاه‌ها در شرایط بحرانی پایه‌گذاری شده است.