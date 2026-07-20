در صورتی که هافبک تیم فوتبال استقلال از لحاظ فنی آماده نباشد احتمال خروج نامش از لیست این تیم تا نیم فصل وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - وضعیت جلالالدین ماشاریپوف در استقلال همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و شرایط این بازیکن ممکن است روی برنامههای نقلوانتقالاتی آبیپوشان تاثیر بگذارد.
کادر فنی استقلال با توجه به مصدومیت اخیر ماشاریپوف، پیگیر آخرین وضعیت پزشکی این بازیکن است تا مشخص شود او نیاز به انجام عمل جراحی دارد یا میتواند با ادامه روند درمانی خود به ترکیب تیم بازگردد.
در صورتی که بررسیهای پزشکی نشان دهد ماشاریپوف نیازمند جراحی است و مدت زمان دوری او از میادین طولانی خواهد بود، احتمال دارد نام این بازیکن از فهرست استقلال خارج شود تا در صورت باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی، یک بازیکن جدید به جمع آبیپوشان اضافه شود.
سهراب بختیاریزاده برای فصل آینده به دنبال داشتن فهرستی متوازن و آماده برای حضور در رقابتهای پیشرو است و به همین دلیل شرایط بازیکنانی که با مصدومیتهای طولانیمدت مواجه هستند، با دقت بررسی میشود.
ماشاریپوف که در فصل گذشته یکی از مهرههای مهم استقلال محسوب میشد، همچنان تحت نظر کادر پزشکی قرار دارد و تصمیم نهایی درباره آینده او پس از مشخص شدن میزان مصدومیت و زمان بازگشتش به میادین اتخاذ خواهد شد.
مدیران استقلال نیز منتظر گزارش نهایی پزشکان هستند تا در صورت نیاز، اقدامات لازم برای اصلاح فهرست تیم و جذب بازیکن جایگزین را انجام دهند.