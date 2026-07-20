برلیانس یکی از برندهای پرفروش خودروهای چینی در ایران است و مدلهای آن، از جمله H220، H230، H330 و کراس، سهم قابلتوجهی از خودروهای در حال تردد را تشکیل میدهند. این میزان از محبوبیت، بهطور طبیعی تقاضای بالایی برای قطعات یدکی ایجاد کرده است؛ و هرجا تقاضا افزایش یابد، فعالیت تولیدکنندگان و توزیعکنندگان غیرمجاز نیز رونق میگیرد.
عامل دیگری که به آلودگی بازار دامن میزند، وابستگی این قطعات به واردات است. از آنجا که بخش قابلتوجهی از لوازم یدکی برلیانس در داخل کشور تولید نمیشود، زنجیرهی تامین طولانیتر و پیچیدهتری دارد. حضور واسطههای متعدد در این زنجیره، احتمال جایگزینی قطعهی اصل با نمونهی تقلبی را در نقاط مختلف افزایش میدهد، بدون آنکه مصرفکنندهی نهایی از این جایگزینی مطلع شود.
نکتهی قابلتوجه این است که بسیاری از قطعات تقلبی از نظر ظاهری شباهت بالایی به نمونهی اصل دارند. بستهبندی، رنگ و حتی لیبل روی جعبه با دقت بالایی کپیبرداری میشود؛ در برخی موارد حتی کد فنی درجشده روی بستهبندی نیز مطابق با کد اصلی است، در حالی که خود قطعه با نمونهی استاندارد تفاوت دارد. به همین دلیل، بررسی ظاهری بستهبندی بهتنهایی کافی نیست و بررسی قطعه ضروری خواهد بود.
در این مقاله، به صورت عملی و تئوری تمامی نکات مهم در تشخیص قطعات اصلی برلیانس مشخص شده است.
بر اساس تجربهی تعمیرکاران و مکانیکهای متخصص در این حوزه، برخی دستههای قطعات به دلیل مصرف بالا و فرآیند ساخت نسبتا ساده، بیشتر از سایرین هدف تقلید قرار میگیرند:
در ادامهی این گزارش، تمرکز اصلی بر لنت ترمز است؛ چرا که هم پرمصرفترین قطعه محسوب میشود و هم ارتباط مستقیمی با ایمنی سرنشینان دارد. با این حال، معیارهای ارائهشده در این بررسی قابل تعمیم به بسیاری از قطعات دیگر نیز هستند.
برای ارزیابی دقیقتر، دو نمونه لنت ترمز برلیانس تهیه شد؛ یکی از منبعی معتبر و دارای سابقه، و دیگری از یک فروشگاه بدون سابقهی شناختهشده. این دو نمونه در چند آزمون ساده و قابلاجرا برای عموم مورد مقایسه قرار گرفتند.
۱- وزن و جنس متریال — نمونهی اصل بهطور محسوسی سنگینتر بود که ناشی از استفاده از ترکیبات فلزی و سرامیکی استاندارد است. نمونهی تقلبی سبکتر بود و هنگام کشیدن ناخن روی سطح آن، ذرات ریزی از سطح جدا میشد؛ نشانهای از جنس نامرغوب و فرآیند فشردهسازی ضعیف در تولید.
۲- بو و رفتار در برابر حرارت — با حرارتدهی کنترلشده به هر دو نمونه، لنت تقلبی بوی تندتر و نامطبوعتری از خود ساطع کرد و دود بیشتری تولید نمود. این ویژگی میتواند در ترافیک سنگین و ترمزگیریهای پیاپی منجر به افت عملکرد، کاهش اصطکاک و در نهایت آسیب به دیسک ترمز شود.
۳- دقت ابعاد — اندازهگیری ضخامت و طول لنتها با کولیس نشان داد که نمونهی تقلبی حدود نیم میلیمتر اختلاف ضخامت دارد؛ تفاوتی که در نگاه اول قابل تشخیص نیست اما در حین نصب و بهرهبرداری اثرگذار خواهد بود و میتواند به لقی، سایش نامتقارن و در بلندمدت آسیب به کالیپر و کاهش عمر دیسک منجر شود.
۴- عملکرد واقعی روی خودرو — نمونهی تقلبی روی یک دستگاه H230 نصب شد. پس از حدود 300 کیلومتر رانندگی درونشهری، صدای جیغ خفیفی هنگام ترمزگیری شنیده شد؛ در حالی که این پدیده در نمونهی اصل حتی پس از 2000 کیلومتر مشاهده نشد. علاوه بر این، فاصلهی توقف در ترمزگیری اضطراری در نمونهی تقلبی بهصورت محسوسی طولانیتر بود، هرچند اندازهگیری دقیق آن مستلزم تجهیزات تخصصی است.
این موضوع محدود به لنت ترمز نمیشود. فیلتر روغن تقلبی معمولا از کاغذ فیلتر نازکتر و ظرفیت جذب ذرات پایینتری برخوردار است؛ به این معنا که موتور دیرتر تمیز میماند و فرسایش داخلی سریعتر رخ میدهد. در بررسی یکی از نمونههای موجود، برش عرضی فیلتر نشان داد که لایهی کاغذی آن بهوضوح نازکتر و کمتراکمتر از نمونهی اصل بود.
شمعهای تقلبی نیز اغلب از آلیاژی ضعیفتر برای الکترود استفاده میکنند که به جرقهزنی ضعیفتر و در نتیجه افزایش مصرف سوخت منیجر میشود. در یکی از آزمونهای میدانی صورتگرفته توسط مالک یک دستگاه H220، پس از تعویض شمع تقلبی با نمونهی اصل، کاهش محسوسی در مصرف سوخت (نزدیک به یک لیتر در هر صد کیلومتر) گزارش شد.
این موضوع صرفا به مسئلهی ایمنی محدود نمیشود؛ بعد اقتصادی آن نیز قابل توجه است. یک لنت تقلبی ممکن است در ظاهر 30 تا 40 درصد ارزانتر باشد، اما به دلیل عمر کوتاهتر، احتمال دارد در طول یک سال دو یا سه بار نیاز به تعویض داشته باشد. این بدان معناست که در مجموع، هزینهی بیشتری پرداخت شده و علاوه بر آن، ریسک آسیب به دیسک ترمز یا کالیپر نیز متوجه مصرفکننده خواهد بود؛ خسارتی که هزینهی جبران آن بهمراتب بیشتر است.
این محاسبه در مواردی که قطعهی معیوب موجب آسیب به سایر اجزا شود، پیچیدهتر نیز میشود. برای نمونه، لنت بیکیفیت میتواند سطح دیسک را دچار خطافتادگی کند و در نتیجه، تعویض همزمان لنت و دیسک ضروری خواهد شد.
آیا تمامی فروشگاههای آنلاین قطعات تقلبی عرضه میکنند؟ خیر. مشکل اصلی مربوط به منابع نامعلوم و فروشندگان فاقد سابقه است، نه خرید آنلاین بهطور کلی. معیار اصلی، اعتبار و سابقهی فروشنده و توانایی وی در اثبات اصالت قطعه است.
آیا قطعهی تقلبی همواره ارزانتر عرضه میشود؟ در بیشتر موارد بله، اما نه همیشه. گاهی قطعهی تقلبی با قیمتی نزدیک به نمونهی اصل عرضه میشود تا کمتر مشکوک به نظر برسد. بنابراین قیمت بهتنهایی معیار کافی برای ارزیابی نیست و باید در کنار سایر شاخصها بررسی شود.
چگونه میتوان از اصالت قطعهی خریداریشده مطمئن شد؟ مطمئنترین روش، خرید از فروشندهای است که دارای سابقهی معتبر، فاکتور رسمی و امکان استعلام کد فنی قطعه باشد.
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