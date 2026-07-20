باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - اندی برنهام، نخستوزیر تازهمنصوب انگلیس، روز دوشنبه اعلام کرد که اولین تماسهای او شامل دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، خواهد بود و افزود که حمایت انگلیس از اوکراین در دوران رهبری او بدون تغییر باقی خواهد ماند.
برنهام در کلیپی که پیش از انتصاب رسمی او به عنوان نخستوزیر ضبط شده بود، اما پس از سخنرانی او در خیابان داونینگ استریت منتشر شد، در پاسخ به این سوال که ابتدا با چه کسی تماس خواهد گرفت و آیا این تماس با ترامپ، زلنسکی یا رهبر دیگری خواهد بود، گفت که این دو نفر جزو اولین تماسهای او خواهند بود.
او گفت که به زلنسکی خواهد گفت که «هیچ تغییری» در حمایت انگلیس از اوکراین ایجاد نخواهد شد و او مانند کییر استارمر، نخستوزیر پیشین، «۱۰۰ درصد» از رهبر اوکراین حمایت خواهد کرد.
برنهام به خبرنگاران گفت: «رئیسجمهور زلنسکی بدون هیچ شکی خواهد دانست که حمایت انگلیس استوار و مصمم است. این حمایت در کنار او خواهد بود و من نیز شخصاً در کنار او خواهم بود.»
منبع: رویترز