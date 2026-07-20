سپاه اعلام کرد: دریادلان نیروی دریایی سپاه با حمله همزمان در موج ۲۳ عملیات نصر ۲ در سه مرحله ضربات سنگینی به نیرو‌های تروریستی آمریکا وارد کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اطلاعیه شماره ۳۳ عملیات نصر ۲ روابط عمومی سپاه پایداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است: 

بسم الله قاصم الجبارین 

قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

ملت به پا خاسته و حماسه آفرین ایران اسلامی؛

با توکل به خدای متعال و دلگرم از حضور هوشمندانه شما مردم بصیر در صحنه، دریادلان نیروی دریایی سپاه با حمله همزمان در موج ۲۳ عملیات نصر۲ در سه مرحله با رمز مبارک یارقیه (س) ضربات سنگینی به نیرو‌های تروریستی آمریکا در منطقه وارد کردند.

مرحله یکم: حمله به سوله‌های نگهداری و تعمیرات پهپادی واحد‌های آمریکایی مستقر در فرودگاه اَلصَّخیر بحرین که منجر به انهدام آنها شد.

مرحله دوم: حمله به سوله‌های آماده سازی شناور‌های تی‌اف۵۹ در بندر سلمان بحرین که منجر به تخریب آن گردید و خسارات سنگینی به شناور‌ها وارد آمد.

مرحله سوم: به آتش کشیده شدن سوله‌های محل استقرار و پشتیبانی و تجهیز نیرو‌های تکاور ویژه دریایی در پایگاه عریفجان کویت و منهدم شدن آن به صورت کامل.

حملات کوبنده رزمندگان اسلام با انبوه موشک‌ها و پهپاد‌ها در مقابله به مثل و پاسخ به تجاوزات ارتش کودکش آمریکا ادامه دارد.

رئیس جمهور بی‌خرد آمریکا که بار‌ها به ناآگاهی و بی‌خردی خود از اوضاع عالم، اعتراف کرده و می‌گوید بدون اطلاع از عمق نفوذ امام شهید ما در مردم جهان و عشق و علاقه عمیق مردم ایران و سایر کشورها، ایشان را به شهادت رسانده و اینکه می‌گوید بی‌خبر از اهمیت تنگه هرمز در اقتصاد جهان در این منطقه، جنگ به راه انداخته است، شب گذشته باز هم بی‌خردی و ناآگاهی خود را آشکار کرد و اظهار داشت تعداد موشک‌ها و پهپاد‌های کمی برای ایران باقی مانده و رو به پایان است.

رئیس جمهور قاتل آمریکا بداند اگر این جنگ چند سال طول بکشد به اذن الله تعالی تا آخرین روز آن موشک‌ها و پهپادهایمان بر سر جنایتکاران آمریکایی خواهد بارید.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه ، حمله موشکی ، پهپاد
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