تیم تکواندو مردان کشورمان با کسب ۵ مدال طلا و دو برنز به کار خود در رقابت های بین المللی کره جنوبی پایان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در نخستین روز از مسابقات بین‌المللی کره جنوبی، امروز دوشنبه تکواندوکاران کشورمان در شهر «چانچئون» کره جنوبی به مصاف حریفان خود رفتند.

تیم کشورمان توسط یاسین ولیزاده، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، محمد حسین یزدانی و آرین سلیمی ۵ مدال طلا، امیرسینا بختیاری و علی نجفی دو مدال برنز کسب کرد. متین رضایی، امیررضا صادقیان و مهران برخورداری هم از رسیدن به مدال بازماند.

نتایج مسابقات به شرح ذیل است:

یاسین ولیزاده در وزن ۵۴- کیلوگرم برای کسب مدال طلا به مصاف «وانگ هوون» از کره جنوبی رفت و با کسب پیروزی به نشان طلا دست یافت.

ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم در فینال با شکصت کره جنوبی صاحب نشان طلا شد. در وزن ۶۳- کیلوگرم مهدی حاج موسایی در مبارزه پایانی یک کره ای دیگر را شکست داد و به نشان طلا دست یافت.

امیر سینا بختیاری در وزن ۷۴- کیلوگرم مقابل کشور میزبان دو بریک باخت و برنز گرفت. محمد حسین یزدانی در وزن ۸۷- کیلوگرم در مبارزه نهایی هم برابر «جک وودی» از تایلند در دو راند پیروز شد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

در وزن ۸۷+ کیلوگرم آرین سلیمی در فینال مقابل پارک چون هوی از کره جنوبی پیروز شد به نشان طلا دست یافت و نجفی هم در این وزن به مدال برنز رسید.

رقابت های کره جنوبی از سری مسابقات فدراسیون جهانی است و ۲۰ امتیاز در رنکینگ المپیکی برای تکواندوکاران طلایی در پی دارد.