باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - ماشاءالله ایزدی رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد در نشست خبری با اصحاب رسانه، با تشریح مهم‌ترین اقدامات شورای ششم، گفت: مدیریت شهری با وجود کاهش قابل توجه درآمد‌های ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی، اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی را متوقف نکرده و با همراهی دستگاه‌های اجرایی، مسیر توسعه شهر را ادامه داده است.

ماشاءالله ایزدی با تأکید بر اینکه هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شرط اصلی موفقیت مدیریت شهری است، افزود: شورای اسلامی شهر با همکاری استانداری، فرمانداری، نمایندگان مجلس و سایر نهادها، تلاش کرده تصمیمات مؤثر و کارشناسی برای رفع مشکلات شهر اتخاذ کند و در این مسیر از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و رسانه‌ها نیز بهره گرفته است.

وی انتخاب شهردار را یکی از مهم‌ترین وظایف شورای شهر دانست و اظهار کرد: انتخاب شهرداری توانمند، زمینه اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی و خدماتی را فراهم کرده و امروز نتایج آن در سطح شهر قابل مشاهده است.

رئیس شورای اسلامی شهر شهرکرد با اشاره به اقدامات کمیسیون‌های تخصصی شورا گفت: در طرح جامع شهر، ۱۷۴ هکتار زمین برای ساماندهی مشاغل اختصاص یافته است تا ضمن انتقال مشاغل مزاحم و نیمه‌مزاحم، بخشی از مشکلات ترافیکی، اقتصادی و خدماتی شهر برطرف شود.

ایزدی همچنین از رشد بودجه شهرداری در سال‌های اخیر خبر داد و افزود: بودجه شهرداری از ۲۹۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به یک‌هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده و برای سال ۱۴۰۵ نیز بودجه‌ای بالغ بر ۲ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که بیانگر افزایش ظرفیت مدیریت شهری برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای است.

وی در پایان با تأکید بر آمادگی شورای اسلامی شهر برای شنیدن دیدگاه‌های کارشناسی و مطالبات شهروندان، تصریح کرد: شورا خود را موظف به شفافیت، پاسخگویی و استفاده از همه ظرفیت‌های فکری برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می‌داند.