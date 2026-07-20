باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه تعیین مراکز منتخب جهت راه‌اندازی کلینیک ویژه دندانپزشکی در بیمارستان‌ها در راستای برنامه عملیاتی دانشگاه در شهرستان‌های آستارا، فومن، آستانه اشرفیه و دیگر شهرستان‌های منتخب امروز (دوشنبه ۲۹ تیر ماه) در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در این جلسه با تأکید بر توسعه خدمات تخصصی دندانپزشکی در سطح استان گفت: راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه دندانپزشکی در بیمارستان‌های شهرستان‌های منتخب، گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح سلامت دهان و دندان جامعه و دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات تخصصی محسوب می‌شود و دانشگاه علوم پزشکی گیلان با جدیت تمام این طرح را دنبال خواهد کرد.

او همچنین با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در مناطق کمتر برخوردار افزود: انتخاب شهرستان‌های آستارا، فومن و آستانه اشرفیه به عنوان مراکز پایلوت این طرح، با هدف تمرکز بر مناطقی انجام شده که از نظر دسترسی به خدمات تخصصی دندانپزشکی با محدودیت مواجه هستند و بیماران این شهرستان‌ها می‌توانند بدون نیاز به مسافرت به مرکز استان، خدمات درمانی مورد نیاز خود را در نزدیک‌ترین بیمارستان محل سکونت دریافت کنند که این امر تحقق عدالت در سلامت را به همراه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه دندانپزشکی در بیمارستان‌ها، گامی مؤثر در راستای ارتقای سطح سلامت دهان و دندان جامعه محسوب می‌شود و با توجه به شیوع بالای مشکلات دندانی در کشور، توسعه این خدمات در شهرستان‌های گیلان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به گفته دکتر آشوبی، انتخاب مراکز منتخب جهت راه‌اندازی این کلینیک‌ها، با هدف تمرکز بر شهرستان‌هایی انجام شده که از نظر دسترسی به خدمات تخصصی دندانپزشکی، با محدودیت‌هایی مواجه هستند. او افزود: با اجرای این طرح، بیماران ساکن در این شهرستان‌ها می‌توانند بدون نیاز به مسافرت به مرکز استان، خدمات دندانپزشکی تخصصی را در نزدیک‌ترین بیمارستان محل سکونت خود دریافت نمایند که این امر، گامی مؤثر در راستای عدالت در سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی محسوب می‌شود.

منبع: گیل‌وب‌دا