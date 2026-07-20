باشگاه خبرنگاران جوان - سیمیاری، کارشناس مسائل غرب آسیا می گوید تحولات تنگه هرمز و باب‌المندب به‌صورت مکمل بر یکدیگر اثر می‌گذارند و هرگونه محدودیت همزمان در این دو گذرگاه، محاسبات دریایی و امنیت انرژی را با پیچیدگی بیشتری مواجه خواهد کرد. به اعتقاد وی، مسیرهای جایگزین انتقال نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز در چنین شرایطی کارایی گذشته را از دست می‌دهند.

وی همچنین تأکید کرد ادامه این وضعیت، بازار جهانی انرژی را با افزایش قیمت و نوسانات گسترده روبه‌رو می‌کند و اروپا به دلیل وابستگی به انرژی خلیج فارس بیش از سایر مناطق تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.