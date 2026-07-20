باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ایالات متحده روز دوشنبه کوبا را به راهاندازی یک کارزار جاسوسی چنددههای متهم کرد و مدعی شد که هاوانا موفق شده است به بالاترین سطوح دولت در واشنگتن نفوذ کند.
وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد که کوبا «به بالاترین سطوح دولت آمریکا نفوذ کرده، نسلهایی از فعالان آمریکایی را جذب و پرورش داده و از موج بیسابقه تروریسم چپگرایانه در خاک آمریکا حمایت کرده است.»
این وزارتخانه افزود که این کارزار «یکی از بادوامترین و مخربترین نفوذهای اطلاعاتی خارجی در تاریخ آمریکا» بوده است.
پیشتر، اعضای دموکرات کنگره آمریکا که به کوبا سفر کرده بودند، تحریم انرژی اعمال شده علیه این کشور توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را عاملی برای تبدیل کوبا به «غزه خاموش» دانستند.
آمریکا ژانویه گذشته، پس از دستگیری نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، تحریم انرژی علیه کوبا اعمال کرد. واشنگتن همچنین تهدید کرد که بر سایر کشورهایی که به این کشور سوخت میفروشند، تعرفه وضع خواهد کرد و این امر بحران انسانی و اقتصادی پنج سال اخیر را که ناشی از تحریمهای قبلی و سیاستهای داخلی شکستخورده مانند یکسانسازی ارز بوده است، تشدید کرد.
منبع: العربیه