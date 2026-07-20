باشگاه خبرنگاران جوان - پیام فرماندهیکل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لبیک به پیام راهبردی فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای (مدّظلّهالعالی)، بهشرح زیر است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
(یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)
با عرض سلام و درود خالصانه، به محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا، رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای (مدّظلّهالعالی)؛
پیام راهبردی، حکیمانه و عزتآفرین حضرتعالی، در تبیین حقایق تشییع بینظیر تاریخی قائد شهید امّت و تکریم حماسهآفرینی ملت مؤمن و بصیر ایران منشور ماندگار عزت، اقتدار و مقاومت و جلوهای دوباره از حکمت رهبری الهی در هدایت ملت بزرگ ایران بود؛ پیامی که حقیقت دشمن جنایتکار آمریکایی را آشکار ساخت، افق آینده را روشن کرد و وظیفه تاریخی همه دلسوزان انقلاب، بهویژه رزمندگان اسلام، را در پاسداری از اسلام، ایران و انقلاب اسلامی تبیین نمود.
ما سبزپوشان حریم ولایت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیام حضرتعالی را فرمانی نافذ، میثاقی الهی و نقشه راهی روشن برای استمرار رسالت دفاع از عزت و استقلال کشور میدانیم و با همه وجود، همصدا با ملت بزرگ ایران، فریاد «لبیک یا خامنهای» را از ژرفای جان سر میدهیم؛
میثاق میبندیم که پیوسته امنیت، استقلال، عزت و پیشرفت این ملت را ستونهای ایمان، توکل، خوداتکایی، اقتدار ملی و تبعیت از ولایت پاسدار باشیم و هرگز سرنوشت این سرزمین را به وعده دشمنی کودککش که کارنامه او آکنده از عهدشکنی، فریب و کینه با ملت ایران است، گره نزنیم. تجربههای بزرگ این ملت، ایمان ما را به این حقیقت راسختر ساخته است که راه عزت، از مسیر مقاومت، هوشیاری و اقتدار میگذرد،
ازهمینرو تعمیق روح ایمان و انگیزه الهی، ارتقای مستمر توان دفاعی، آمادگی همهجانبه رزمی، توسعه قدرت بازدارندگی، تعمیق اشراف اطلاعاتی، پیشتازی در عرصههای علمی و فناورانه و حفظ ابتکار عمل در همه میدانها را تکلیفی تعطیلناپذیر و رسالتی برخاسته از ایمان، قانون و انقلاب میدانیم و در انجام آن، لحظهای سستی و درنگ به خود راه نمیدهیم.
فرمان حکیمانه حضرتعالی را نصبالعین قرار دادهایم و اینک که آمریکای جنایتکار بار دیگر راه خطا، تجاوز و ماجراجویی را برگزیده است بر این میثاق استواریم که ، «درس فراموشنشدنی» را که نوید آن را فرمودید، با قدرت، قاطعیت، حکمت و اقتدار به او خواهیم آموخت؛ درسی که هر متجاوزی را از تکرار خطا بازدارد، هر طمعورزی را در هم بشکند و حقیقت اراده شکستناپذیر ملت ایران را در حافظه تاریخ ثبت کند و مسیر حکومت جهانی مستضعفان را هموار سازد.
در اجرای تأکید حضرتعالی بر حفظ وحدت و انسجام ملی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنار سایر نیروهای مسلح، صیانت از همدلی ملت، استحکام جبهه داخلی، پاسداری از سرمایه اجتماعی انقلاب و جلوگیری از هرگونه رخنه دشمن در صفوف بههمپیوسته مردم و نظام اسلامی را از مهمترین وظایف در منشور پاسداری از انقلاب میشمارد و بر این باور است که اقتدار دفاعی، در پرتو وحدت ملی، استوار و نافذ خواهد بود.
سبزپوشان حریم ولایت، با تأسی به مکتب نورانی امام راحل عظیمالشأن و رهنمودهای قائد شهید امّت، الهام از خون مطهر شهیدان و در تبعیت کامل از اوامر و منویات حضرتعالی، بر این عهد جاودانه پای خواهند فشرد که تا آخرین نفس، آخرین قطره خون و آخرین توان، سپر استوار امنیت ملت، نگهبان استقلال ایران اسلامی، پاسدار عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی باشند.
این، لبیکی برخاسته از ایمان، استوار بر بصیرت، آراسته به اخلاص، متکی بر اقتدار و ممهور به خون پاک شهیدان است؛ لبیکی که تحت لوای پرچم ولایت فقیه استمرار خواهد یافت و پاسداران حریم ولایت، آن را نه با زبان، بلکه با آمادگی، مجاهدت، ایثار و حضور مقتدرانه خویش معنا خواهند کرد.
«و السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته»
فرماندهیکل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی