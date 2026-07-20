مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی، عملیات پایش مستمر به‌منظور توزیع عادلانه آب، تأمین حق‌آبه مناطق پایین‌دست رودخانه کرخه نور و حفظ پایداری بخش کشاورزی و دامداری با جدیت در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - محمدطاهر دغلاوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه، با اشاره به تداوم تنش آبی و ضرورت مدیریت اصولی منابع آب اظهار کرد: در پی برگزاری نشست‌های مستمر با سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و همچنین جلسات شورای کشاورزی و قرارگاه تنش آبی شهرستان، برنامه پایش و نظارت بر اجرای عادلانه توزیع آب در شبکه‌های آبیاری و مناطق بالادست و پایین‌دست رودخانه کرخه نور به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مدیریت صحیح منابع آب در شرایط کم‌آبی، تنها با همراهی و همکاری کشاورزان و بهره‌برداران امکان‌پذیر است و رعایت حقوق همه ذی‌نفعان، به‌ویژه کشاورزان مناطق پایین‌دست، از مهم‌ترین اولویت‌های این طرح به شمار می‌رود.

دغلاوی ادامه داد: در همین راستا، اکیپ‌های مشترکی متشکل از نیروهای شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کرخه و شاوور، فرماندهی انتظامی، نماینده دادستانی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه، به‌صورت میدانی شبکه‌های آبیاری، کانال‌ها و تأسیسات انتقال آب را مورد پایش قرار داده و با بهره‌برداران متخلف و مالکان موتورپمپ‌های غیرمجاز برخورد قانونی کرده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه تصریح کرد: برای متخلفان اخطارهای جدی جهت جمع‌آوری تجهیزات غیرمجاز صادر شده و در صورت بی‌توجهی، مطابق مقررات با آنان برخورد قاطع قضایی و قانونی انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، مدیریت عادلانه منابع آب، تأمین حق‌آبه شهرستان‌های پایین‌دست، حفظ تولیدات کشاورزی، تأمین آب مورد نیاز دامداران و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز است تا پایداری تولید در بخش کشاورزی و دامداری منطقه حفظ شود.

دغلاوی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی، از کشاورزان خواست با رعایت قوانین و پرهیز از برداشت‌های غیرمجاز، در مدیریت منابع آبی و عبور از شرایط تنش آبی مشارکت کنند و زمینه توزیع عادلانه آب برای همه بهره‌برداران را فراهم آورند.

 

 

برچسب ها: کرخه ، خوزستان
خبرهای مرتبط
کرخه؛ آزمون بزرگ مدیریت آب و حمایت از کشاورزان خوزستان
اراضی کرخه جنوبی زیر فشار کم‌آبی؛ هر قطره آب، امیدی برای کشاورزان
ذوق و شوق کم نظیر حسینی در شهرستان کرخه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بلاگر اهانت‌کننده به مقدسات دستگیر شد
اعمال محدودیت‌های ترافیکی اربعین در محور‌های برون شهری خوزستان
باید از همه ظرفیت‌های کشور برای مقابله با تهدیدات استفاده کنیم
اعلام آمار و میزان خسارات وارده به خوزستان طی جنگ اخیر
منابع مالی بازسازی خسارت‌های جنگ در خوزستان تأمین می‌شود
پایان تاراج آب کرخه نور؛ برداشت‌های غیرمجاز متوقف می‌شود
مرز چذابه از پنجشنبه میزبان زائران اربعین؛ آغاز رسمی پذیرایی و اعزام به عتبات
نوجوان ۱۳ ساله در مبتلا به جراحت نافذ قلب از مرگ نجات یافت
آغاز حرکت عظیم «مشایه الاهواز» از فردا؛ اجتماع بزرگ حسینی در غرب اهواز برگزار می‌شود
آخرین اخبار
اعمال محدودیت‌های ترافیکی اربعین در محور‌های برون شهری خوزستان
منابع مالی بازسازی خسارت‌های جنگ در خوزستان تأمین می‌شود
بلاگر اهانت‌کننده به مقدسات دستگیر شد
باید از همه ظرفیت‌های کشور برای مقابله با تهدیدات استفاده کنیم
اعلام آمار و میزان خسارات وارده به خوزستان طی جنگ اخیر
پایان تاراج آب کرخه نور؛ برداشت‌های غیرمجاز متوقف می‌شود
مرز چذابه از پنجشنبه میزبان زائران اربعین؛ آغاز رسمی پذیرایی و اعزام به عتبات
آغاز حرکت عظیم «مشایه الاهواز» از فردا؛ اجتماع بزرگ حسینی در غرب اهواز برگزار می‌شود
نوجوان ۱۳ ساله در مبتلا به جراحت نافذ قلب از مرگ نجات یافت
امتحانات نهایی پایه دوازدهم فردا در خوزستان برگزار می‌شود
شنیده شدن صدای چندین انفجار در بنادر ماهشهر و امام خمینی
یک نقطه در اطراف شهر بندر امام خمینی(ره) مورد حمله موشکی دشمن قرار گرفت