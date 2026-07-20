باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - محمدطاهر دغلاوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه، با اشاره به تداوم تنش آبی و ضرورت مدیریت اصولی منابع آب اظهار کرد: در پی برگزاری نشستهای مستمر با سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و همچنین جلسات شورای کشاورزی و قرارگاه تنش آبی شهرستان، برنامه پایش و نظارت بر اجرای عادلانه توزیع آب در شبکههای آبیاری و مناطق بالادست و پاییندست رودخانه کرخه نور بهصورت مستمر در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: مدیریت صحیح منابع آب در شرایط کمآبی، تنها با همراهی و همکاری کشاورزان و بهرهبرداران امکانپذیر است و رعایت حقوق همه ذینفعان، بهویژه کشاورزان مناطق پاییندست، از مهمترین اولویتهای این طرح به شمار میرود.
دغلاوی ادامه داد: در همین راستا، اکیپهای مشترکی متشکل از نیروهای شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری کرخه و شاوور، فرماندهی انتظامی، نماینده دادستانی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه، بهصورت میدانی شبکههای آبیاری، کانالها و تأسیسات انتقال آب را مورد پایش قرار داده و با بهرهبرداران متخلف و مالکان موتورپمپهای غیرمجاز برخورد قانونی کردهاند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حمیدیه تصریح کرد: برای متخلفان اخطارهای جدی جهت جمعآوری تجهیزات غیرمجاز صادر شده و در صورت بیتوجهی، مطابق مقررات با آنان برخورد قاطع قضایی و قانونی انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، مدیریت عادلانه منابع آب، تأمین حقآبه شهرستانهای پاییندست، حفظ تولیدات کشاورزی، تأمین آب مورد نیاز دامداران و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز است تا پایداری تولید در بخش کشاورزی و دامداری منطقه حفظ شود.
دغلاوی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، انتظامی و قضایی، از کشاورزان خواست با رعایت قوانین و پرهیز از برداشتهای غیرمجاز، در مدیریت منابع آبی و عبور از شرایط تنش آبی مشارکت کنند و زمینه توزیع عادلانه آب برای همه بهرهبرداران را فراهم آورند.