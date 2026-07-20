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پس‌لرزه جنگ با ایران؛ چالش بزرگ آمریکا برای جبران ذخایر موشکی + فیلم

جنگ ۳۹ روزه با ایران، علاوه بر هزینه‌های مالی سنگین، بخش قابل توجهی از ذخایر موشکی و سامانه‌های دفاعی آمریکا را مصرف کرد و اکنون واشنگتن برای بازسازی این توان با چالشی چندساله روبه‌رو است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش منتشرشده، آمریکا در جریان عملیات نظامی علیه ایران، حجم گسترده‌ای از موشک‌های کروز، تاماهاوک، رهگیر‌های پاتریوت و سایر مهمات دقیق را به کار گرفت؛ موضوعی که به نوشته برخی رسانه‌ها و برآورد‌های مطرح‌شده از سوی کارشناسان، موجب کاهش قابل توجه ذخایر راهبردی این کشور و نگرانی درباره آمادگی نظامی واشنگتن در برابر بحران‌های احتمالی آینده شده است.

همچنین هزینه مستقیم این جنگ تا ماه مه ۲۰۲۶ حدود ۲۹ میلیارد دلار برآورد شده، هرچند برخی تحلیلگران معتقدند هزینه‌های بلندمدت آن می‌تواند بسیار فراتر از این رقم باشد.

بازسازی ذخایر موشکی و سامانه‌های دفاعی پیشرفته آمریکا بین یک تا چهار سال زمان نیاز دارد؛ مسئله‌ای که به ظرفیت محدود صنایع دفاعی، پیچیدگی زنجیره تأمین و روند طولانی تولید و آزمایش این تجهیزات بازمی‌گردد.

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