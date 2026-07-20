با اعلام باشگاه پرسپولیس، محمد عمری، قرارداد خود را با این باشگاه به مدت ۳ فصل تمدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعمری که تا ۳ سال دیگر با سرخپوشان قرارداد دارد، امروز (دوشنبه) در ساختمان مرکزی باشگاه با پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نشست و گفتگوی صمیمانه داشت.

وینگر راست جوان سرخ‌ها از جمله پدیده‌های ارزشمند معرفی‌شده از آکادمی فوتبال پرسپولیس است که نخستین بار با درخشش چشمگیر و گلزنی‌های متوالی در تیم جوانان باشگاه چهره شد و توانست با شایستگی به تیم بزرگسالان راه یابد.

او از جمله بازیکنان برگزیده سرمربی جدید تیم است که با توجه به توانمندی‌هایش می‌تواند در دوران تحول سرخ‌ها، نقش مهم و کلیدی ایفا کند.

مدیرعامل باشگاه و محمد عمری، امروز درباره فصل پیش رو، شرایط تیم و انتظارات هواداران گفتگوی صمیمانه داشتند.

برچسب ها: محمد عمری ، پرسپولیس
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