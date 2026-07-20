مرز چذابه از پنجشنبه میزبان زائران اربعین؛ آغاز رسمی پذیرایی و اعزام به عتبات

رئیس قرارگاه ستاد اربعین حسینی در مرز چذابه از آغاز رسمی پذیرایی و اعزام زائران اربعین از روز پنجشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: تمامی زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی و پایانه مرزی در دو سوی ایران و عراق برای خدمت‌رسانی به زائران آماده شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - سعیدی‌نیا، رئیس قرارگاه ستاد اربعین حسینی در مرز چذابه، با اعلام آمادگی کامل این مرز برای میزبانی از زائران اربعین اظهار کرد: پذیرایی و اعزام زائران اربعین حسینی از روز پنجشنبه هفته جاری در مرز چذابه به‌صورت رسمی آغاز می‌شود.

وی افزود: تمامی تمهیدات لازم برای پذیرش زائران از سراسر کشور اندیشیده شده و امکانات مورد نیاز برای اسکان و استقرار زائران در این مرز فراهم است.

رئیس قرارگاه ستاد اربعین حسینی در مرز چذابه با اشاره به استقرار کامل دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و زیرساختی در این گذرگاه مرزی تصریح کرد: پایانه مرزی چذابه در هر دو سوی ایران و عراق آماده ارائه خدمات به زائران است و روند تردد با هماهنگی کامل میان مسئولان دو کشور انجام خواهد شد.

به گفته سعیدی‌نیا، با آغاز فعالیت رسمی مرز چذابه، خدمات‌رسانی به زائران اربعین با هدف تسهیل، تسریع و ارتقای کیفیت سفر زائران وارد مرحله اجرایی می‌شود.

برچسب ها: چذابه ، خوزستان
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