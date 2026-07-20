سخنگوی ارتش گفت: عقلانیت حکم می‌کند که جنگ، تا نقطه‌ای ادامه پیدا کند که منجر به ایجاد بازدارندگی کامل برای ملت ایران شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ اکرمی‌نیا روز دوشنبه ۲۹ تیر، در جمع فعالان فرهنگی نیروی زمینی ارتش، ضمن قدردانی از اقتدارآفرینی ملت ایران در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت و اقدامات صورت گرفته در جهت مقابله با جنگ نرم و ترکیبی دشمنان، با اشاره به اهمیت ایجاد بازدارندگی برای ایران اسلامی، اظهار کرد: عقلانیت حکم می‌کند که جنگ، تا نقطه‌ای ادامه پیدا کند که منجر به ایجاد بازدارندگی کامل برای ملت ایران شود.

وی ادامه داد: در غیر این صورت، دشمن با محاسبات اشتباه، مجددا به خاک ایران عزیز، تجاوز خواهد کرد بنابراین، تداوم جنگ تا دست‌یابی به بازدارندگی کامل، مبتنی بر هیجان و جنگ طلبی نیست بلکه متکی بر تجربه و عقلانیت است.

سخنگوی ارتش در بخش دیگری از اظهارات خود، به همراهی برخی کشورها با دشمن متجاوز اشاره و تاکید کرد: برخی از کشورهای جنوبی خلیج فارس که سال‌ها از ظرفیت تنگه هرمز بهره برده و میلیاردها دلار نفت به فروش رسانده و کالا وارد کرده اند، امروز با آمریکای جنایتکار در حملات علیه ایران همکاری می‌کنند که این اقدام اصلا منصفانه و قابل قبول نیست و نمی تواند تداوم داشته باشد.

سرتیپ اکرمی‌نیا در خاتمه با بیان اینکه کنترل تنگه هرمز به دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است، گفت: قطعا کشورهایی که در روند اقدامات تجاوزکارانه و غیرقانونی با ارتش تروریستی آمریکا همراهی کردند، در عبور از تنگه هرمز دچار مشکل خواهند شد. نمی‌شود از تنگه هرمز تجهیزاتی عبور کند که علیه ملت ایران به کار برود.

منبع: ارتش

برچسب ها: قدرت ایران ، تنگه هرمز
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