باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آنتا آنا، وزیر امور خارجه کانادا، ضمن ابراز نگرانی از حملات به زیرساختهای غیرنظامی به ویژه کارخانههای نمکزدایی و تصفیه آب، از تهران و واشنگتن خواست تا به گفتوگو روی آورند و از ایمنی غیرنظامیان در جریان درگیریهای جاری بین دو طرف اطمینان حاصل کنند.
آنا در کنار اسحاق دار، همتای پاکستانی خود، در اسلامآباد گفت: «ما از حملات به زیرساختهای غیرنظامی از جمله تأسیسات برق و نمکزدایی آب که جمعیت غیرنظامی را در معرض خطر قرار میدهد، نگران هستیم.»
وی افزود: «ما از همه طرفها میخواهیم که خویشتنداری کنند، حفاظت از غیرنظامیان را در اولویت قرار دهند و به گفتوگو روی آورند.»
اظهارات وزیر امور خارجه کانادا در حالی مطرح میشود که تبادلات نظامی بین ایران و آمریکا علیرغم تفاهمنامهای با میانجیگری پاکستان که ماه گذشته امضا شد، ادامه دارد.
منبع: الجزیره