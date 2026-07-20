وزیر خارجه کانادا، روز دوشنبه در کنار همتای پاکستانی خود در اسلام‌آباد از تهران و واشنگتن خواست تا به گفت‌وگو روی آورند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - آنتا آنا، وزیر امور خارجه کانادا، ضمن ابراز نگرانی از حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی به ویژه کارخانه‌های نمک‌زدایی و تصفیه  آب، از تهران و واشنگتن خواست تا به گفت‌و‌گو روی آورند و از ایمنی غیرنظامیان در جریان درگیری‌های جاری بین دو طرف اطمینان حاصل کنند.

آنا در کنار اسحاق دار، همتای پاکستانی خود، در اسلام‌آباد گفت: «ما از حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله تأسیسات برق و نمک‌زدایی آب که جمعیت غیرنظامی را در معرض خطر قرار می‌دهد، نگران هستیم.»

وی افزود: «ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که خویشتن‌داری کنند، حفاظت از غیرنظامیان را در اولویت قرار دهند و به گفت‌و‌گو روی آورند.»

اظهارات وزیر امور خارجه کانادا در حالی مطرح می‌شود که تبادلات نظامی بین ایران و آمریکا علیرغم تفاهم‌نامه‌ای با میانجی‌گری پاکستان که ماه گذشته امضا شد، ادامه دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، دولت کانادا
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