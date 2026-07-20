باشگاه خبرنگاران جوان - با هدف قرار گرفتن سوخترسان های آمریکایی توسط نیروهای مسلح ایران، دهها فروند هواپیمای نظامی آمریکا، عمدتاً هواپیماهای سوخترسان، در فرودگاه بینالمللی بنگوریون مستقر شدند؛ اقدامی که به گزارش رسانههای صهیونیستی، شمار این هواپیماها را به بیش از ۷۵ فروند رساند. هرچند پس از امضای تفاهم میان واشنگتن و تهران بخشی از این هواپیماها به پایگاههای دیگر منتقل شده بودند، اما با تشدید دوباره تنشها، آمریکا بار دیگر حضور نظامی خود در تلآویو را افزایش داده است.
این وضعیت به اختلافی داخلی در اسرائیل تبدیل شده است؛ از یک سو، نهادهای امنیتی و برخی مقامهای سیاسی، استقرار گسترده نیروها و تجهیزات آمریکایی را عاملی برای تقویت همکاریهای راهبردی دو کشور میدانند و از سوی دیگر، سازمان هوانوردی و شرکتهای هواپیمایی نسبت به نظامی شدن فرودگاه بنگوریون، اختلال در پروازهای مسافری و خسارتهای اقتصادی هشدار میدهند.