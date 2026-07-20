فرماندار اهواز از آغاز حرکت مردمی پیاده روی اربعین با عنوان «مشایه الاهواز» از روز سه شنبه ۳۰ تیرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - علی بویری فرماندار اهواز گفت: آیین باشکوه «مشایه اهواز» که هر ساله با حضور پرشور عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در غرب اهواز برگزار می‌شود، امسال نیز در دو مرحله طراحی شده است.

او افزود: روز سه شنبه ۳۰ تیر، مسیر پیاده روی از محله ملاشیه تا عین دو (در غرب اهواز) خواهد بود و عزاداران حسینی در این مسیر به حرکت درمیآیند.

آقای بویری اضافه کرد: همچنین روز پنجشنبه یک مردادماه، کاروان‌های عاشورایی از مسیر جاده امام صادق (ع) و مناطق غربی شهر، از پردیس تا روستاهای مسیر، حرکت خود را به سمت مرز شلمچه آغاز خواهند کرد.

فرماندار اهواز ادامه داد: برنامه «مشایه اهواز» که هر ساله به عنوان یکی از بزرگترین راهپیمایی های حسینی در استان برگزار می‌شود، امسال با هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و خدمات شهری انجام خواهد شد.

این مقام مسئول یادآور شد: تمام تمهیدات لازم برای تأمین امنیت، اسکان، تغذیه و خدمات درمانی زائران اندیشیده شده است تا این حماسه معنوی در شأن زائران حسینی و با بهترین کیفیت به انجام برسد.

او گفت: از عموم مردم ولایتمدار اهواز دعوت می‌شود با حضور حماسی خود، بار دیگر شکوه عشق به سیدالشهدا (ع) را به نمایش بگذارند و در این مسیر نورانی همراه کاروان‌های عاشقان اهل بیت (ع) شوند.

علی بویری اظهار کرد: بخشی از زائران نیز پس از پایان مسیر، راهی مرز چذابه خواهند شد تا ادامه مسیر اربعین را به سمت کربلای معلی طی کنند.

فرماندار اهواز در پایان با تأکید بر آمادگی کامل ستادهای مردمی و دولتی، اظهار امیدواری کرد که این مراسم با حفظ حرمت و نظم، الگویی از همدلی و ارادت به خاندان عصمت و طهارت باشد.

برچسب ها: پیاده روی اربعین ، فرمانداری اهواز
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