رئیس سازمان حج و زیارت از اعلام آمادگی بیش از ۵۰ هزار نفر برای تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، با اشاره به روند اعلام آمادگی متقاضیان تشرف به حج تمتع ۱۴۰۶ گفت: تاکنون (تاظهر دوشنبه ۲۹ تیرماه) بیش از ۵۰ هزار نفر برای حضور در حج تمتع سال آینده اعلام آمادگی کردهاند و امیدواریم این افراد در زمان مقرر، مراحل احراز استطاعت جسمی خود را انجام دهند.
وی افزود: در هفته نخست، دارندگان قبوض ودیعهگذاری که برای حج تمتع ۱۴۰۵ ثبتنام کرده بودند اما به دلیل فراهم نشدن شرایط امکان تشرف به سفر را نیافتند ، می توانستند اعلام آمادگی را در سامانه حج من انجام دهند و پس از آن نیز سایر اولویتهای اعلامشده تا انتهای آذرماه ۸۶ نیز میتوانند در این فرآیند شرکت کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به آغاز مرحله احراز استطاعت جسمی متقاضیان اظهار کرد: حداکثر تا فردا فهرست پزشکان معتمد در سامانه بارگذاری میشود و افرادی که اعلام آمادگی کردهاند، میتوانند پس از انجام آزمایشهای مورد نیاز و دریافت راهنماییهای لازم از طریق پیامک، با در اختیار داشتن مدارک مربوط به پزشکان معتمد مراجعه کنند.
رشیدیان با اشاره به ترکیب جنسیتی افراد اعلامآمادگیکننده گفت: تاکنون ۴۸ درصد از متقاضیان مرد و ۵۲ درصد زن هستند. موضوع استطاعت جسمی یکی از شروط تشرف به حج است و تلاش شده است با پیشبینی و ساماندهی زودتر این مرحله، روند آمادهسازی زائران برای تشرف با نظم و برنامهریزی بیشتری انجام شود.
منبع: حج و زیارت