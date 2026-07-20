واشنگتن می‌گوید عملیات در اولین «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای اجرای چارچوب آتش‌بس توافق شده بین اسرائیل و لبنان آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - تاماس پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که عملیات مناطق آزمایشی در روستا‌های فرون، صریفا و زوتار الغربیه در لبنان تحت چارچوب سه‌جانبه و با حمایت گروه هماهنگی نظامی برای لبنان آغاز شده است.

پیگوت آغاز این عملیات را «نقطه عطف» و «نتیجه مستقیم مذاکرات هفته گذشته بین اسرائیل و لبنان در رم» خواند. او گفت که واشنگتن «به همکاری نزدیک با هر دو طرف برای اجرای موفقیت‌آمیز این چارچوب ادامه خواهد داد.»

هدف از این مناطق، آزمایش خروج تدریجی نیرو‌های اسرائیلی از لبنان است که پس از آن ارتش لبنان کنترل کامل این مناطق را بدون حضور گروه‌های مسلح دیگر به دست خواهد گرفت.

برچسب ها: لبنان ، دولت آمریکا
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