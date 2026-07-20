باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - دکتر سارا زلقی رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء شوشتر با اشاره به شرایط بحرانی این بیمار گفت: این نوجوان با وضعیت بسیار وخیم و جراحت نافذ در ناحیه قفسه سینه و قلب به بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) منتقل شد.

او افزود: با توجه به حساسیت محل آسیب و خطر خونریزی گسترده، تیم درمانی بلافاصله اقدامات اورژانسی را آغاز کرد و بیمار در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت عمل جراحی قرار گرفت.

دکتر زلقی اضافه کرد: عمل جراحی توسط دکتر نیلوفر صادقی، متخصص جراحی عمومی، با همکاری دکتر صغری گنج، متخصص بیهوشی و کادر مجرب اتاق عمل و پرستاری انجام شد.

رئیس بیمارستان خاتم الانبیاء شوشتر یادآور شد: جراحت قلب با موفقیت ترمیم شد و پس از تثبیت علائم حیاتی، بیمار برای ادامه مراقبت‌های تخصصی به بخش مراقبت‌های ویژه و سپس بخش جراحی منتقل شد و اکنون روند بهبودی وی رضایت‌بخش است.

این مقام مسئول با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی تیم درمان گفت: در چنین مواردی، سرعت تصمیم‌گیری، هماهنگی تیمی و مهارت کادر درمان نقش تعیین‌کننده‌ای در نجات جان بیمار دارد. این موفقیت، حاصل همدلی و تخصص پزشکان، متخصص بیهوشی، پرستاران و تمامی اعضای تیم درمانی بیمارستان است.

دکتر زلقی در پایان تأکید کرد: بیمارستان خاتم‌الانبیاء(ص) شوشتر همواره آمادگی کامل برای ارائه خدمات درمانی در شرایط بحرانی و اورژانسی را دارد و ارتقای کیفیت خدمات و حفظ جان بیماران در اولویت می باشد.