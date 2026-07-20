باشگاه خبرنگاران جوان - برگزاری این دوره از جام جهانی از همان روز‌های نخست با حاشیه‌هایی همراه شد؛ از مشکلات صدور ویزا برای برخی کشور‌ها و شیوه برخورد نیرو‌های امنیتی با بازیکنان و هواداران گرفته تا انتقاد‌هایی که نسبت به نحوه میزبانی آمریکا مطرح شد. این اتفاقات واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و فضای مجازی به دنبال داشت و بحث درباره تأثیر مسائل سیاسی بر این رقابت‌ها را پررنگ‌تر کرد.

با ادامه مسابقات، برخی تصمیم‌ها و رخداد‌های جنجالی نیز بر این حواشی افزود و بار دیگر موضوع استقلال نهاد‌های فوتبالی و فاصله گرفتن ورزش از سیاست را به یکی از محور‌های اصلی بحث‌ها تبدیل کرد. در نهایت، این دوره از جام جهانی برای بسیاری بیش از آنکه با نتایج مسابقات و قهرمانی تیم‌ها به یاد آورده شود، با حاشیه‌های خارج از زمین فوتبال در خاطر خواهد ماند.