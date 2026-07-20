باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - احمدی رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از صدور ۳۶ میلیون احمدی، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، از صدور ۳۶ میلیون صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان تا سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد که طی شش ماه اخیر نیز حدود ۵ هزار شرکت فاقد اعتبار با استفاده از موتور هوشمند ریسک این سامانه شناسایی و برای آن‌ها محدودیت‌هایی اعمال شده است.

احمدی در خصوص آخرین وضعیت اجرای سامانه مؤدیان اظهار کرد: سامانه مؤدیان روند مطلوبی را طی می‌کند و تاکنون حدود ۱۲ میلیون کارپوشه برای مؤدیان فعال شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۴۳۶ هزار مؤدی به‌صورت مستمر از این سامانه استفاده کرده و اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌کنند.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی با اشاره به عملکرد این سامانه در حوزه صدور صورتحساب گفت: تا سال ۱۴۰۵ و تا به امروز، حدود ۳۶ میلیون صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان صادر شده است.

احمدی همچنین به دستاوردهای نظارتی این سامانه اشاره کرد و گفت: تنها در شش ماه گذشته و بر اساس موتور هوشمند ریسک که از داده‌های سامانه مؤدیان و سایر داده‌های سازمان امور مالیاتی استفاده می‌کند، حدود ۵ هزار شرکت فاقد اعتبار شناسایی و برای آن‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: این محدودیت‌ها با هدف انجام راستی‌آزمایی مجدد در واحدهای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ادارات کل اعمال شده تا وضعیت این شرکت‌ها به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، از تحول در شناسایی مؤدیان پرریسک با اجرای سامانه مؤدیان خبر داد و گفت: در حالی که طی ۱۶ سال گذشته حدود ۱۴ هزار شرکت فاقد اعتبار شناسایی شده بودند، اکنون با بهره‌گیری از موتور هوشمند ریسک، امکان شناسایی برخط و پیشگیرانه مؤدیان مشکوک فراهم شده است.

احمدی با اشاره به تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی در مقابله با فرار مالیاتی اظهار کرد: در ۱۶ سال گذشته مجموعاً حدود ۱۴ هزار شرکت فاقد اعتبار شناسایی و برای آن‌ها محدودیت‌هایی در سامانه‌های مالیاتی اعمال شده بود.

وی افزود: در گذشته، اقدامات سازمان عمدتاً پس از وقوع تخلف انجام می‌شد؛ به این معنا که پس از صدور فاکتورهای صوری، کاغذی و فاقد اعتبار و در زمان رسیدگی‌های مالیاتی و بررسی اسناد و مدارک، مشخص می‌شد که این شرکت‌ها فاقد اعتبار هستند.

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: با پیاده‌سازی سامانه مؤدیان و اتصال آن به سایر سامانه‌های سازمان، فرآیند شناسایی مؤدیان پرریسک به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و موتور هوشمند ریسک، بر اساس شاخص‌ها و معیارهای تعریف‌شده، مؤدیان مشکوک را شناسایی می‌کند.

احمدی تصریح کرد: به محض شناسایی مؤدیان پرریسک، محدودیت‌هایی در سامانه برای آن‌ها اعمال می‌شود تا موضوع در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گیرد.

وی درباره نحوه عملکرد این سامانه گفت: پیش از این ممکن بود شناسایی تخلفات یک سال یا بیشتر به طول بینجامد، اما اکنون فرآیند به‌صورت برخط و همزمان با وقوع رخدادها انجام می‌شود. موتور هوشمند سامانه بر اساس شاخص‌هایی که با واقعیت‌های موجود تطابق دارد، اقدام به تحلیل و شناسایی می‌کند.

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: از جمله این شاخص‌ها می‌توان به استفاده از کد ملی مشترک با اشخاص یا شرکت‌های صوری، کدپستی، شماره تلفن و نشانی مشترک، همچنین انجام معاملات با شرکت‌های فاقد اعتبار اشاره کرد که همگی در سامانه مؤدیان قابل رصد و پایش هستند.

احمدی افزود: بر مبنای این شاخص‌ها، مؤدیانی که احتمال صوری بودن آن‌ها وجود دارد، شناسایی و در مرحله راستی‌آزمایی قرار می‌گیرند. در ادامه، واحدهای مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور جلسات تخصصی برای بررسی وضعیت این مؤدیان برگزار می‌کنند.

وی تأکید کرد: برای این منظور، پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های مشخصی به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شده است تا برای هر یک از شاخص‌ها، نحوه برخورد با مؤدی و مدارک مورد نیاز برای احراز اعتبار یا عدم اعتبار وی به‌صورت دقیق مشخص باشد.