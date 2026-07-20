باشگاه خبرنگاران جوان - روز‌های گرم تابستان را در حالی سپری می‌کنیم که برخی از نقاط کشور با قطعی آب مواجه شده و شهروندان را کلافه کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در شهرستان پیشوای استان تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام ما ساکن شهرستان پیشوای استان تهران هستیم. ما منبع آب نداریم از ساعت۱۱ شب که اعلام شده آب فشارش کم می‌شود. با وجود اینکه طبقه همکف هستیم آب نداریم و واقعا مشکلات زیادی داریم. ابتدا ساعت وصل آب ۵ صبح بود الان ۷ صبح است. بطوریکه بعد از رفتن همسرم به محل کار آب وصل می‌شود. لطفا پیگیری کنید.