بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلیس و باشگاه لیورپول در سن ۷۵ سالگی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - کوین کیگان بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلیس و باشگاه لیورپول، پس از ماه‌ها مبارزه با سرطان در ۷۵ سالگی درگذشت.

کیگان یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های فوتبال انگلیس در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود. او با لیورپول چهار قهرمانی لیگ انگلیس، یک جام باشگاه‌های اروپا، یک جام حذفی و دو قهرمانی جام یوفا را به دست آورد و پس از انتقال به هامبورگ، در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ دو بار پیاپی برنده توپ طلای اروپا شد.



او پس از پایان دوران بازی، مربیگری را آغاز کرد و با نیوکاسل یونایتد این تیم را به لیگ برتر رساند. کیگان همچنین بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ هدایت تیم ملی انگلیس را برعهده داشت و پس از آن نیز منچسترسیتی را به لیگ برتر رساند.