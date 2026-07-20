بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلیس و باشگاه لیورپول در سن ۷۵ سالگی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - کوین کیگان بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلیس و باشگاه لیورپول، پس از ماه‌ها مبارزه با سرطان در ۷۵ سالگی درگذشت.

کیگان یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های فوتبال انگلیس در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بود. او با لیورپول چهار قهرمانی لیگ انگلیس، یک جام باشگاه‌های اروپا، یک جام حذفی و دو قهرمانی جام یوفا را به دست آورد و پس از انتقال به هامبورگ، در سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ دو بار پیاپی برنده توپ طلای اروپا شد.

او پس از پایان دوران بازی، مربیگری را آغاز کرد و با نیوکاسل یونایتد این تیم را به لیگ برتر رساند. کیگان همچنین بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ هدایت تیم ملی انگلیس را برعهده داشت و پس از آن نیز منچسترسیتی را به لیگ برتر رساند. 

او همچنین در سال ۲۰۰۸ حدود ۸ ماه هدایت نیوکاسل را برعهده داشت.

برچسب ها: کوین کیگان ، لیورپول ، تیم ملی فوتبال انگلیس
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