باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، امروز (دوشنبه ۲۹ تیر) به دعوت سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در رأس هیأتی به این کشور سفر کرد. در این سفر، هیئتی متشکل از وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و همچنین فراجا و گمرک، وزیر کشور را همراهیمی کنند.

در جریان این سفر، موضوعات مرتبط با توسعه مناسبات دوجانبه از جمله تقویت همکاری‌های مرزی و گسترش همکاری‌های اقتصادی، ترانزیتی، کشاورزی بین دو کشور، در دیدار‌ها و نشست‌های مشترک مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. این سفر در راستای دستور رئیس جمهور مبنی بر افزایش تبادلات تجاری دو کشور از ۳ به ۱۰ میلیارد دلار در سال انجام می‌شود.

اسکندر مومنی، وزیر کشور، پس از پاکستان به دعوت همتای هندی، برای شرکت در نشست وزیران کشور و مسئولان شرایط اضطراری کشور‌های عضو بریکس با موضوع «کاهش خطر بلایای طبیعی» به دهلی‌نو سفر خواهد کرد.