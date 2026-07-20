باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل به نقل از برخی مقامات ارشد این رژیم گزارش داده است که ترکیه تهدید کرده در صورت ورود گروههای تروریست کُرد به خاک ایران (در چارچوب طرحی که موساد تدوین کرده)، از ایران با پوشش هوایی حمایت خواهد کرد.
این تهدید مرتبط با اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر اینکه ترکیه در آستانه ورود به جنگ علیه ایران است، عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، طرح موساد شامل حمایت از گروههای تروریست کُرد ایرانی برای نفوذ به خاک ایران و ایجاد پوشش هوایی توسط نیروی هوایی اسرائیل بوده است. در مرحله آغازین عملیات «غرش شیر»، اسرائیل اهدافی در غرب ایران را بمباران کرده تا مسیر را برای حمله زمینی احتمالی نیروهای کُرد ایرانی از اقلیم کردستان عراق هموار سازد. هدف از این عملیات، کنترل بر شهرهای نزدیک به مرزهای ایران و عراق اعلام شده است.
این منابع همچنین اشاره کردهاند که تماسهای اسرائیل با گروههای کُرد ایرانی بیش از یک سال پیش از آغاز درگیریها ادامه داشته است.
منبع: آی 24