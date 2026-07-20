ترکیه تهدید کرده است در صورت ورود گروه‌های کُرد به خاک ایران (در چارچوب طرحی که موساد تدوین کرده)، با پوشش هوایی از ایران حمایت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل به نقل از برخی مقامات ارشد این رژیم گزارش داده است که ترکیه تهدید کرده در صورت ورود گروه‌های تروریست کُرد به خاک ایران (در چارچوب طرحی که موساد تدوین کرده)، از ایران با پوشش هوایی حمایت خواهد کرد.

این تهدید مرتبط با اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر اینکه ترکیه در آستانه ورود به جنگ علیه ایران است، عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، طرح موساد شامل حمایت از گروه‌های تروریست کُرد ایرانی برای نفوذ به خاک ایران و ایجاد پوشش هوایی توسط نیروی هوایی اسرائیل بوده است. در مرحله آغازین عملیات «غرش شیر»، اسرائیل اهدافی در غرب ایران را بمباران کرده تا مسیر را برای حمله زمینی احتمالی نیرو‌های کُرد ایرانی از اقلیم کردستان عراق هموار سازد. هدف از این عملیات، کنترل بر شهر‌های نزدیک به مرز‌های ایران و عراق اعلام شده است.

این منابع همچنین اشاره کرده‌اند که تماس‌های اسرائیل با گروه‌های کُرد ایرانی بیش از یک سال پیش از آغاز درگیری‌ها ادامه داشته است.

منبع: آی 24

برچسب ها: مرز ترکیه و ایران ، نیروهای کُرد
خبرهای مرتبط
به صدا درآمدن مجدد آژیرهای هشدار در بحرین
نخست وزیر عراق در پایان هفته به تهران سفر می‌کند
سفر نزدیک نخست‌وزیر عراق با ایران و ترکیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کرد
ادعای روبیو: آمریکا هنوز پذیرای دیپلماسی با ایران است
جو کنت: بپذیرید ایران یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شده است
نگرانی جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای
استارمر رسما از نخست وزيرى انگليس استعفا كرد
برنهام: اولین تماس‌های من با ترامپ و زلنسکی خواهد بود
خلیل الحیه جانشین یحیی سنوار شد
آرتی: ترامپ کشته شدن نظامیان آمریکایی را کم‌اهمیت جلوه داد
افزایش شمار تلفات و مجروحان نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران
ترامپ از کانادا غرامت دود آتش‌سوزی خواست
آخرین اخبار
حمله به دو نفتکش یونانی در نزدیکی تنگه هرمز؛ یکی از کشتی‌ها رها شد
ترکیه تهدید به حمایت هوایی از ایران در برابر طرح موساد کرد
آمریکا از آغاز اولین «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان خبر داد
کانادا از آمریکا و ایران خواست خویشتنداری کنند
آمریکا کوبا را به راه‌اندازی کارزار جاسوسی چنددهه‌ای در واشنگتن متهم کرد
برنهام: اولین تماس‌های من با ترامپ و زلنسکی خواهد بود
پیشنهاد مشترک پاکستان و قطر برای کاهش تنش؛ بازگشت ایران و آمریکا به مواضع پیش از ۹ ژوئیه
یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کرد
روبیو: سفر رئيس جمهور چين به واشنگتن در ماه سپتامبر طبق برنامه انجام مى شود
خلیل الحیه جانشین یحیی سنوار شد
استارمر رسما از نخست وزيرى انگليس استعفا كرد
حمله پهپادی به یک نفتکش در بندر روسیه
شمار شهدای غزه افزایش یافت
سفر نزدیک نخست‌وزیر عراق با ایران و ترکیه
ترامپ از کانادا غرامت دود آتش‌سوزی خواست
نیویورک تایمز: ممکن است آمریکا ده‌ها مورد از آسیب‌های جنگی را پنهان کرده باشد
نگرانی اروپا از توسعه فناوری‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای در آلمان
جو کنت: بپذیرید ایران یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شده است
دو شهید و چند زخمی در حمله صهیونیست‌ها به کرانه باختری
گفتگوی ولیعهد عربستان و رئیس جمهور لبنان در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای
سیل و رانش زمین در شمال هند دستکم ۲۵ کشته بر جا گذاشت
افزایش شمار تلفات و مجروحان نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران
آلمان گرفتار بحران انرژی ناشی از قطع گاز روسیه
نگرانی جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای
الجزیره: وزیر کشور ایران امروز وارد اسلام آباد می‌شود
به صدا درآمدن مجدد آژیرهای هشدار در بحرین
آرتی: ترامپ کشته شدن نظامیان آمریکایی را کم‌اهمیت جلوه داد
روسیه: آماده میانجیگری میان ایران و آمریکا هستیم
فایننشال تایمز: حمایت از تحریم‌های جدید ضد روسی در اتحادیه اروپا در حال کاهش است
قیمت نفت از مرز ۹۰ دلار گذشت