رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همواره از مهم‌ترین شرکای عملیاتی پلیس راه در اجرای مأموریت‌های تخصصی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد با تقدیر از حضور سخنگوی دولت، وزیر راه و شهرسازی و هیات همراه در بازدید میدانی از پاسگاه پلیس راه بندر لنگه و محور‌های آسیب‌دیده، اظهار کرد: حضور مسئولان ارشد دولت در کنار کارکنان عملیاتی پلیس راه، بیانگر اهتمام ویژه دولت به ارتقای ایمنی راه‌ها، مدیریت میدانی شرایط و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است.

وی با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی خود با وزیر راه و شهرسازی هم‌زمان با حضور ایشان در پاسگاه پلیس راه بندر لنگه، افزود: در همان زمان، مراتب قدردانی خود را از حضور وزیر محترم راه و شهرسازی و هیات همراه اعلام کردم، اما این حضور میدانی و انتخاب پاسگاه پلیس راه به‌عنوان یکی از مقاصد بازدید، اقدامی ارزشمند در حمایت از کارکنان پلیس راه و شایسته تقدیر رسمی است؛ اقدامی که نشان‌دهنده توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به نقش پلیس راه در تأمین نظم و ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی کشور است.

رئیس پلیس راه راهور خاطرنشان کرد: موفقیت پلیس راه در اجرای مأموریت‌های محوله، حاصل همکاری، هم‌افزایی و انسجام عملیاتی میان تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه ایمنی راه‌هاست. بدون تردید، حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی، همراهی رئیس سازمان راهداری و حضور میدانی مسئولان دولت، موجب ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش انگیزه کارکنان پلیس راه و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده در شبکه راه‌های کشور خواهد شد.

وی افزود: تجربه مدیریت رخداد‌های اخیر نشان داد هر زمان هماهنگی میان پلیس راه و راهور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان با انسجام بیشتری دنبال شده، روند بازگشایی محور‌های آسیب‌دیده، رفع مشکلات مردم و بازگشت شرایط به حالت عادی با سرعت و اثربخشی بیشتری محقق شده است؛ موضوعی که نقش مستقیمی در ارتقای ایمنی ترددها، کاهش مخاطرات جاده‌ای و کاهش سوانح رانندگی دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ضمن قدردانی از وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سخنگوی دولت، ابراز امیدواری کرد این تعامل سازنده و هم‌افزایی بین‌دستگاهی، با قوت تداوم یافته و زمینه ارتقای ایمنی راه‌های کشور، کاهش تصادفات و ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران جاده‌ای را بیش از پیش فراهم کند.

برچسب ها: رئیس پلیس راهور ، وزارت راه و شهرسازی ، ارتقای ایمنی
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