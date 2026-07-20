مدیرکل دفتر توسعه تجارت وزارت جهادکشاورزی از لغو ممنوعیت صادرات خرما خبرداد و اعلام کرد: در حال حاضر هیچ محدودیتی برای صادرات خرما وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود نوبخت درباره صادرات خرما گفت: با آغاز حمله دشمن آمریکایی - صهیونی به کشور در اسفندماه ۱۴۰۴ و به منظور مدیریت بازار داخلی اقلام اساسی سفره مردم، با هماهنگی واحدهای تخصصی وزارت متبوع ممنوعیت صادرات خرما برای یک دوره محدود (کمتر از دو ماه) اعمال و در حال حاضر نیز هیچ محدودیتی برای صادرات خرما اعمال نمی‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: با آغاز این جنگ تحمیلی، به استناد مصوبه مقامات عالی کشور، مقرر شد صادرات تمام محصولات کشاورزی از جمله خرما ممنوع و فهرست کالاهایی که از ممنوعیت مذکور مستثنی می‌شود متعاقباً اعلام شود.

وی تصریح کرد: در این راستا تاکنون نسبت به رفع ممنوعیت صادرات بیش از ۴۵۰ کد تعرفه کالاهای بخش کشاورزی اقدام شده است به این معنی که اعمال ممنوعیت اخیر به عنوان مدیریت شرایط جنگی و در راستای تامین پایدار اقلام اساسی می‌باشد.

نوبخت گفت: در شرایط ماه‌های اخیر که تبادل تجاری کشور به خصوص در حوزه حمل و نقل و لجستیک با مشکلات جدی مواجه بوده است، تمهیدات مختلفی برای حمایت از صادرات محصولات مازاد از جمله خرما صورت گرفته که از طرف وزارت جهادکشاورزی در حال پیگیری و اقدام است.

وی درباره علت کاهش صادرات خرما افزود: مهمترین دلیل کاهش صادرات خرما، مشکلات حمل و نقل و از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی به ویژه در کشورهای حاشیه ای جنوب خلیج فارس می‌باشد.

مدیرکل دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: تصمیم کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات با محوریت بانک مرکزی مبنی بر ایجاد محدودیت برای کارت های بازرگانی اجاره‌ ای در سال ۱۴۰۴ یکی دیگر از دلایل کاهش صادرات خرما بوده است.

وی تصریح کرد: برخی بازرگانان با توجه به مشکلات رفع تعهدات ارزی، تمایل کمتری به استفاده از کارت بازرگانی خود برای صادرات محصولات کشاورزی از جمله خرما دارند.

نوبخت افزود: در همین راستا حمایت از صادرات خرما از طرق مختلف از جمله کاهش نرخ پایه صادراتی و تسهیل در ایفای تعهدات ارز در دستور کار این وزارت جهادکشاورزی قرار دارد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: صادرات خرما ، خرما
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