منابع امنیت دریایی روز دوشنبه از حمله به دو نفتکش یونانی در نزدیکی تنگه هرمز خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - منابع امنیت دریایی از حمله به دو نفتکش یونانی در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده‌اند. یکی از این دو کشتی که با پرچم مالت و متعلق به شرکت Dynacom Tankers یونان است و «Kavomaleas» نام دارد، پس از اصابت گلوله و بروز آتش‌سوزی، توسط خدمه رها شده و سرنشینان آن با کمک یک یدک‌کش نجات یافته‌اند.

پیش از این، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس(UKMTO) از وقوع یک حادثه دریایی در فاصله ۸ مایل دریایی شمال‌غرب کمزار (واقع در سواحل عمان) خبر داده بود. این نفتکش که ماه‌ها در سواحل عربستان سعودی لنگر انداخته بود، در خلیج فارس متوقف بود.

گفتنی است که ردیابی این کشتی از تاریخ ۲ ژوئیه خاموش بوده، هرچند به نظر می‌رسد که در آن تاریخ از تنگه هرمز خارج شده است.

منبع: الجزیره