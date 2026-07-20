رئیس اتاق اصناف ایران گفت: علاوه بر اتفاقاتی که طی یک سال گذشته در کشور منجر به ایجاد رکود عمیق در کسب‌وکارها شده، ناترازی انرژی و پیامدهای ناشی از آن، اصناف و کسب‌وکارها را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم نوده‌فراهانی در نشست مالیات با اشاره به رخدادهای اخیر در کشور به ویژه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان افزود: در این راستا اگر طبق قانون قرار باشد پایه مالیاتی امسال همانند سال گذشته از مودیان اخذ شود، بی‌شک این قانون در مرحله اجرا با مشکل مواجه خواهد شد، چرا که با توجه به وضعیت درآمدی اصناف و رکود حاکم بر اقتصاد کشور، اصناف، توان پرداخت مالیات بر اساس پایه مالیاتی سال گذشته را ندارند.

وی بر ضرورت اصلاح قوانین مالیاتی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور، اصلاح قوانین مالیاتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.لذا سازمان امور مالیاتی، مجلس شورای اسلامی و اتاق اصناف ایران در این جلسه راهکارهای قابل اجرا برای تسهیل فرایند مالیات‌ستانی از اصناف را ارائه کردند.

نوده‌فراهانی با اشاره به چالش تعدد سامانه‌ها و مشکلات ناشی از آن برای اصناف گفت: اصناف در حال حاضر با بیش از ۷۰ سامانه سروکار دارند؛ چرا که هر سازمان، ارگان و نهادی با ایجاد یک سامانه‌ اختصاصی، اصناف را به نوعی درگیر کرده و این امر حرکت اصناف را در فضای اقتصادی کشور کُند می‌کند.

رئیس اتاق اصناف ایران خواستار تسریع و تسهیل در اصلاح قوانین مرتبط با اصناف به ویژه در حوزه قوانین مالیاتی شد و تأکید کرد: افزایش تعامل و هم‌افزایی میان اتاق اصناف ایران، مجلس شورای اسلامی و دولت می‌تواند در تحقق این امر نقش بسزای داشته باشد.

منبع: اتاق اصناف

برچسب ها: اتاق اصناف ، مالیات ستانی
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