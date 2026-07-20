باشگاه خبرنگاران جوان - هلاکت سه نظامی آمریکایی در پی حمله ایران به نظامیان مستقر در اردن، بار دیگر ابعاد حضور نظامی ایالات متحده در این کشور، نقاط استقرار و ماهیت مأموریت‌های آن‌ها را در بازه زمانی تشدید رویارویی نظامی آمریکا علیه ایران و استفاده از حضور نظامی خود در منطقه، مورد توجه قرار داده است. درحالی‌که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا محل دقیق این حمله را اعلام نکرد، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند این حمله پایگاه هوایی «موفق السلطي» در منطقه الأزرق را هدف قرار داده و به جنگنده‌ها و پهپادهای مستقر در این پایگاه خسارت وارد کرده است. شمار نظامیان آمریکایی به هلاکت‌رسیده از زمان آغاز جنگ آمریکا علیه ایران از ۲۸ فوریه، به اعتراف رسمی سنتکام، به ۱۶ نفر رسید و براساس گزارش رویترز بیش‌از ۴۲۰ نظامی آمریکایی نیز زخمی شده‌اند. این تحولات بار دیگر سوالاتی را درباره میزان حضور نظامی آمریکا در اردن، محل استقرار نیروها و ماهیت مأموریت‌های آن‌ها مطرح می‌کند.

چه تعداد نظامی آمریکایی در اردن حضور دارند؟