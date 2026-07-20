باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «صلح و جنگ» با تمرکز بر فاجعه شهادت کودکان مظلوم میناب در نشست وزرای فرهنگ عضو سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان رونمایی شد.

این کتاب به زبان‌های عربی، انگلیسی و فارسی در مرکز ترجمه و نشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شده است و به فاجعه میناب و معرفی دانش آموزان دختر و پسر مدرسه شجره طیبه میناب می‌پردازد.

کتاب «صلح و جنگ» در بیست و سومین نشست وزرای فرهنگ سازمان شانگهای در قرقیزستان به روسا، معاونان و کارشناسان هیات‌های شرکت‌کننده اهدا شد.

در این اجلاس علاوه بر سخنرانی سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه که به محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونسیتی بر علیه ایران پرداخت، در متن بیانیه پایانی نیز به این موضوع اشاره شد و همه هیات‌های شرکت‌کننده آن را امضا کردند.

ابراز همدردی اعضای سازمان همکاری شانگهای با ملت ایران

بیانیه پایانی بیست و سومین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو شانگهای نیز یکشنبه (۲۸ تیرماه) به امضای روسای هیات‌های شرکت‌کننده از جمله سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسید.

با امضای بیانیه، این دوره از اجلاس به کار خود در شهر چولپون اتا قرقیزستان پایان داد.

در بخشی از این بیانیه که به امضای تمامی اعضا رسید، آمده است: «اعضا با تاکید بر اینکه توسل به زور غیرقابل‌قبول است، بر اهمیت بیانیه سازمان همکاری شانگهای مورخ ۲ مارس ۲۰۲۶ درباره وضعیت پیرامون جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.

آنان مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه خود را به خانواده‌های قربانیان این حمله ابراز داشته و حمایت و همبستگی کامل خود را با دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

طرف‌ها همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات نظامی علیه قلمرو جمهوری اسلامی ایران، از جمله حملات به مراکز فرهنگی و بشردوستانه و نیز بناها و آثار تاریخی و میراث باستانی این کشور، ابراز کردند.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌ منظور شرکت در بیست‌وسومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است. بیست و سومین نشست وزرای فرهنگ سازمان همکاری شانگهای از ۲۵ تا ۲۹ تیرماه در قرقیزستان برگزار می‌شود.

منبع: وزارت فرهنگ