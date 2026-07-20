وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه با وجود شرایط جنگی، حملات دشمن و اختلال در برخی مسیرهای تجاری، تامین کالاهای اساسی کشور بدون مشکل ادامه دارد، گفت: امنیت غذایی مردم خط قرمز دولت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در نشست شورای معاونان این وزارتخانه با گرامیداشت یاد شهدای جنگ‌های اخیر، از تلاش تمامی فعالان بخش کشاورزی، تولیدکنندگان، صیادان، بهره‌برداران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در حفظ امنیت غذایی کشور قدردانی کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه مشکلی در تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور وجود ندارد، افزود: به واسطه برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر انجام‌شده در ماه‌های گذشته، ذخایر و موجودی کالاهای اساسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و روند تامین بازار به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

نوری با اشاره به برخی محدودیت‌های ایجادشده در حمل‌ونقل دریایی و تجارت خارجی بر اثر شرایط جنگی و تحولات منطقه‌ای، تصریح کرد: با وجود مشکلات ایجادشده در مسیرهای تجاری خلیج‌فارس، همه دستگاه‌های مسئول به‌صورت شبانه‌روزی در حال مدیریت شرایط هستند تا روند ورود مواد اولیه و کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یابد.

وزیر جهاد کشاورزی به تداوم حملات دشمن به برخی استان‌های جنوبی کشور اشاره کرد و افزود: با وجود خسارت‌هایی که به بخش صیادی وارد شده و شهادت تعدادی از صیادان، فعالیت‌های تولیدی و تامین کالا در مناطق آسیب‌دیده ادامه دارد و وزارت جهاد کشاورزی در کنار تولیدکنندگان و بهره‌برداران خواهد بود.

وی امنیت غذایی را اولویت نخست وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: تحت هر شرایطی موظف به تامین غذای مردم هستیم و این حوزه قابل تعطیلی، سهمیه‌بندی یا جیره‌بندی نیست؛ اتکای اصلی ما به تولید داخلی است و در کنار آن، واردات هدفمند کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عملکرد شرکت‌های دولتی در دو سال گذشته، یادآورشد: این شرکت‌ها با وجود شرایط سخت اقتصادی و جنگی، نقش موثری در تنظیم بازار، تامین نهاده‌های دامی و مدیریت بازار ایفا کردند و بخش قابل توجهی از مشکلات و کسری‌های موجود نیز مربوط به سال‌های گذشته بوده است.

نوری با بیان اینکه اصلاح فرآیندهای بازرگانی، ارتقای شفافیت، مقابله با فساد، بهبود کیفیت نهاده‌های وارداتی و صرفه‌جویی ارزی از مهم‌ترین دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم است، گفت: اصلاح استانداردهای واردات نهاده‌هایی مانند سویا، افزایش بهره‌وری تولید، شفاف‌سازی فرآیندهای توزیع نهاده و کاهش تخلفات از جمله اقدامات موثر این وزارتخانه بوده که آثار آن امروز در ثبات بازار و آرامش تامین کالاهای اساسی قابل مشاهده است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی