‍ اجرای ۳۷ اقدام عمرانی، ایمنی و خدماتی در پایانه مرزی تمرچین برای میزبانی از زائران اربعین

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ منصور نصرتی معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در این راستا ۳۰ گیت گذرنامه در محوطه و ۶ گیت در سالن‌های مسافری تجهیز و آماده بهره‌برداری شده و زیرساخت‌های ارتباطی و برقی آن‌ها تکمیل شده است. همچنین جانمایی مواکب، نصب سایه‌بان، صف‌شکن‌ها و المان‌های اربعینی انجام شده است.

وی افزود: در بخش ایمنی و خدمات، ۱۵ پروژکتور، ۲۲ برج نوری و ۲۴ کپسول آتش‌نشانی نصب و مستقر شده و ژنراتور پایانه نیز به‌طور کامل اورهال شده است. همچنین ۸ آب‌سردکن، ۲۱ آبخوری و ۶ چشمه حمام برای رفاه زائران و خادمان آماده بهره‌برداری است.

نصرتی خاطرنشان کرد: بهسازی سرویس‌های بهداشتی و تأسیسات، لکه‌گیری و روکش آسفالت، اجرای رمپ خروجی ایکس‌ری، احداث کانتر صرافی، پارتیشن‌بندی غرفه‌های خدماتی و زیباسازی محوطه از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی اجرا شده و روند آماده‌سازی پایانه مرزی تمرچین با جدیت ادامه دارد.