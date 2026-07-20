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دو گلوگاه راهبردی، یک نگرانی بزرگ برای بازار جهانی نفت + فیلم

تشدید تنش‌های منطقه‌ای و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت مسیر‌های دریایی، بار دیگر احتمال اختلال در صادرات نفت و شکل‌گیری شوک تازه در بازار جهانی انرژی را پررنگ کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش رویترز نشان می‌دهد صادرات نفت خام و میعانات کشور‌های حاشیه خلیج فارس که در نیمه نخست ژوئیه به بالاترین سطح خود رسیده بود، همزمان با افزایش تنش‌ها روندی کاهشی پیدا کرده است؛ موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت مسیر‌های انتقال انرژی را افزایش داده است.

همزمان، هشدار‌ها درباره احتمال گسترش ناامنی به دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نیز شدت گرفته است. تحلیلگران معتقدند هرگونه اختلال در این گذرگاه راهبردی، علاوه بر افزایش فشار بر بازار جهانی نفت، می‌تواند صادرات نفت کشور‌های منطقه، به‌ویژه عربستان، را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند.

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