در چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان کشور، نمایندگان آذربایجان‌غربی با تکیه بر دانش فنی و خلاقیت خود، موفق به کسب یک نشان طلا و یک نشان برنز در رشته‌های تخصصی فناوری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن شریفی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی اظهار کرد: چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان کشور که با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای فنی و مهارتی آینده‌سازان ایران اسلامی برگزار شد، با افتخارآفرینی نمایندگان استان به پایان رسید.

وی افزود: در این دوره از رقابت‌های سطح بالا که با حضور نخبگان مهارتی از سراسر استان‌های کشور برگزار شد، دانش‌آموزان و نوجوانان مستعد آذربایجان‌غربی توانستند با پشت سر گذاشتن رقبای خود، جایگاه‌های برتر این مسابقات را به نام خود ثبت کنند.

شریفی اظهار کرد: بر اساس نتایج نهایی اعلام شده از سوی کمیته برگزاری مسابقات، سید آرین پارسایی در رشته فناوری طراحی گرافیک با ارائه عملکردی تحسین‌برانگیز، موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات شد و محمد حسام پورحاجی نیز در رقابت‌های رشته توسعه نرم‌افزار وب با نمایش توانمندی‌های فنی خود، جایگاه سوم و مدال برنز کشور را از آن خود کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای آذربایجان غربی خاطرنشان شد: این موفقیت چشمگیر که نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه و پویایی جامعه مهارتی استان در حوزه فناوری اطلاعات و هنرهای دیجیتال است، بار دیگر ثابت کرد که نوجوانان این خطه در صورت بسترسازی مناسب، قابلیت درخشش در سطوح ملی و بین‌المللی را دارا هستند.

گفتنی است، این مسابقات با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم، ارتقای سطح مهارت‌های فنی و آمادگی برای ورود به بازار کار تخصصی برگزار می‌شود و کسب این عناوین توسط نمایندگان استان، گامی ارزشمند در مسیر توسعه اشتغال‌زایی مبتنی بر مهارت در آذربایجان‌غربی محسوب می‌شود.

منبع؛ فنی و حرفه‌ای

برچسب ها: درخشش نخبه ، فنی و حرفه ای
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