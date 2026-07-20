باشگاه خبرنگاران جوان - حسن شریفی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای آذربایجان غربی اظهار کرد: چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان کشور که با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای فنی و مهارتی آیندهسازان ایران اسلامی برگزار شد، با افتخارآفرینی نمایندگان استان به پایان رسید.
وی افزود: در این دوره از رقابتهای سطح بالا که با حضور نخبگان مهارتی از سراسر استانهای کشور برگزار شد، دانشآموزان و نوجوانان مستعد آذربایجانغربی توانستند با پشت سر گذاشتن رقبای خود، جایگاههای برتر این مسابقات را به نام خود ثبت کنند.
شریفی اظهار کرد: بر اساس نتایج نهایی اعلام شده از سوی کمیته برگزاری مسابقات، سید آرین پارسایی در رشته فناوری طراحی گرافیک با ارائه عملکردی تحسینبرانگیز، موفق به کسب مدال طلا و عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات شد و محمد حسام پورحاجی نیز در رقابتهای رشته توسعه نرمافزار وب با نمایش توانمندیهای فنی خود، جایگاه سوم و مدال برنز کشور را از آن خود کرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای آذربایجان غربی خاطرنشان شد: این موفقیت چشمگیر که نشاندهنده ظرفیتهای بالقوه و پویایی جامعه مهارتی استان در حوزه فناوری اطلاعات و هنرهای دیجیتال است، بار دیگر ثابت کرد که نوجوانان این خطه در صورت بسترسازی مناسب، قابلیت درخشش در سطوح ملی و بینالمللی را دارا هستند.
گفتنی است، این مسابقات با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم، ارتقای سطح مهارتهای فنی و آمادگی برای ورود به بازار کار تخصصی برگزار میشود و کسب این عناوین توسط نمایندگان استان، گامی ارزشمند در مسیر توسعه اشتغالزایی مبتنی بر مهارت در آذربایجانغربی محسوب میشود.
منبع؛ فنی و حرفهای