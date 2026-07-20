باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، روز دوشنبه در مسکو با همتای کرهشمالی خود، چوی سون-هوی، دیدار کرد. این دیدار با هدف تقویت روابط دوجانبه انجام شد.
در این دیدار، لاوروف از نیروهای کرهشمالی به خاطر نقشی که در بازپسگیری منطقه کورسک داشتند، تمجید کرد و گفت که مسکو «هرگز شاهکارهای بینظیر، شجاعت استثنایی و ایثارگری سربازان کرهای را فراموش نخواهد کرد.»
او به افتتاح یک مجتمع یادبود در پیونگیانگ در ماه آوریل که به سربازان کرهشمالی که در کنار نیروهای روسی جنگیدند، اختصاص داشت، اشاره کرد و آن را «نماد دوستی و اتحاد مردم ما» خواند.
لاوروف گفت که روسیه و کرهشمالی همچنان توافقات حاصلشده بین ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و کیم جونگ اون، رهبر کرهشمالی، در جریان اجلاس آنها در پیونگیانگ در ژوئن ۲۰۲۴ را اجرا میکنند.
او افزود که وزارتخانههای امور خارجه دو کشور از طریق سومین دور گفتوگوی راهبردی خود، آن توافقات را پیش میبرند و بر ادامه تماسهای سطح بالا بین پوتین و کیم تأکید کرد.
نشانه دیگر روابط نزدیک دو کشور، شرکت سربازان کرهشمالی در رژه روز پیروزی روسیه در میدان سرخ مسکو در تاریخ ۹ مه بود.
سفر چوی به مسکو در حالی انجام میشود که تبادلات بین چین و کرهشمالی در ماههای اخیر افزایش یافته است.
کیم جونگ اون، رهبر کرهشمالی، هفته گذشته گفت که یک معاهده دوجانبه ۶۵ ساله امضا شده با چین، نقش «مهمی» در دفاع از منافع اساسی دو کشور و همچنین تضمین صلح و امنیت ایفا کرده است.
به گفته کرملین، پوتین روز یکشنبه میزبان چوی در مسکو بود و از پیونگیانگ به خاطر کمکهای نظامی در بازپسگیری منطقه کورسک روسیه تشکر کرد.
روسیه و کرهشمالی از زمان امضای معاهده مشارکت راهبردی جامع در ژوئن ۲۰۲۴ که شامل مفاد کمک متقابل است، روابط سیاسی و نظامی خود را عمیقتر کردهاند.
در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، نیروهای کرهشمالی به نیروهای روسی در بازپسگیری سرزمینهای منطقه جنوبی کورسک در میان درگیریهای جاری با اوکراین کمک کردند.
منبع: آناتولی