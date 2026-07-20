مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: به ازای هر یک درجه افزایش دما، بیش از ۲۵۰ مگاوات به بار مصرف استان تهران اضافه می‌شود که معادل مصرف برق ۲۵۰ هزار خانوار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور، میثم ایران‌نژاد - کامبیز ناظریان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به حمدالله تا به امروز با کمترین مشکلات توانستیم تأمین برق و تداوم آن را برای مجموعه پایتخت و استان تهران حفظ کنیم. البته شرایط سختی را پیش رو داریم و تقریباً از هفته گذشته محدودیت‌هایی به صورت پراکنده در حوزه استان تهران آغاز شده است.

او افزود: این محدودیت‌ها ناشی از افزایش مصرف و افزایش دما، به ویژه در تابستان امسال است که تقریباً دمایی فراتر از نرمال را تجربه کرده و بین یک تا یک و نیم درجه بالاتر از حد معمول بوده است. به ازای هر یک درجه افزایش دما، بیش از ۲۵۰ مگاوات به بار مصرف استان تهران اضافه می‌شود که معادل مصرف برق ۲۵۰ هزار خانوار است.

ناظریان اظهار کرد: سعی می‌کنیم این محدودیت‌ها را با همراهی مردم به حداقل برسانیم؛ پنج هفته سخت را پیش رو داریم و امیدواریم با هماهنگی و همکاری مردم بتوانیم این پنج هفته را با کمترین محدودیت پشت سر بگذاریم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ادامه داد: تلاش ما این است که در صورت بروز تمامی مواردی که منجر به اعمال محدودیت می‌شود، با اطلاع‌رسانی دقیق به مردم عزیز، که از روش‌های بسیار متنوعی از جمله از طریق کد یکتای شناسه ۱۳ رقمی انجام می‌شود، این اطلاع‌رسانی را به شکل دقیق انجام دهیم تا کمترین مشکلات متوجه شهروندان شود.

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برچسب ها: صنعت برق ، قطعی برق ، وزارت نیرو ، توانیر
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