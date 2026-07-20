باشگاه خبرنگاران جوان؛ محسن دارابی با تشریح آخرین وضعیت اقدامات عملیاتی ایدرو در حوزه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، این دستاوردها را بخشی از برنامه گسترده سازمان برای پایداری تأمین انرژی صنایع برشمرد و اظهار داشت: با هدف کاهش وابستگی صنایع به شبکه سراسری، طرح احداث ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی تا پایان برنامه هفتم توسعه توسط ایدرو در حال پیگیری است.

وی با اشاره به جزئیات پروژه‌های خورشیدی افزود: بهره‌برداری از چهار نیروگاه خورشیدی با ظرفیت‌های ۷، ۱۲، ۴۰ و ۱۱۶ مگاواتی، آغاز عملیات اجرایی دو نیروگاه دیگر با ظرفیت‌های ۳۲ و ۱۱۷ مگاوات و همچنین برنامه‌ریزی برای ساخت ۱۳۷ مگاوات نیروگاه در شرکت‌های زیرمجموعه، از جمله اقدامات این سازمان در مسیر گذار از ناترازی انرژی است.

دارابی در ادامه به تعاملات ایدرو با سازمان ساتبا برای تسهیل‌گری در تأمین مالی اشاره کرد و گفت: ۸۹۷ مگاوات تقاضای تجمیعی به صندوق توسعه ملی معرفی شده که از این میزان، ۱۵۵ مگاوات به مرحله مسدودی حساب رسیده اند.

معاون توسعه صنایع پیشرفته ایدرو در پایان تأکید کرد هدف نهایی ایدرو، ایجاد هم‌افزایی میان توسعه زیرساخت‌های پالایشگاهی و ظرفیت‌های نوین تجدیدپذیر است تا با تقویت امنیت انرژی، مسیر توسعه صنایع کشور هموار شود.