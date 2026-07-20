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شوک نفتی جدید به جهان با بسته شدن باب‌المندب و دریای سرخ + فیلم

کارشناسان بین‌المللی هشدار دادند که بسته شدن همزمان تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، «دو کابوس» برای صنعت کشتیرانی و اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرع المسلمی، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس گفت: بسته شدن تنگه هرمز یک کابوس است؛ اما معتقدم در صورتی که تنگه هرمز و باب‌المندب به‌صورت هم‌زمان مسدود شوند، شرایط به دو کابوس مجزا تبدیل خواهد شد. این امر، میان شرکت‌های بیمه کشتیرانی وحشت ایجاد می‌کند و برای تمامی جهان، شرایطی به‌مراتب دشوارتر پدید خواهد آورد.

برجیت تومی، تحلیلگر بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی نیز گفت: آن‌ها باب‌المندب را مسدود خواهند کرد و ترامپ را به زانو در خواهند آورد؛ زیرا همان‌طور که ترامپ راه‌حلی برای تنگه هرمز ندارد، برای باب‌المندب نیز راه‌حلی نخواهد داشت.

یونی بن‌مناخیم، تحلیلگر صهیونیست هم گفت: با مسدود شدن جریان نفت از طریق تنگه هرمز، عربستان سعودی صادرات خود را از مسیر دریای سرخ افزایش داده است. به نظر می‌رسد که آن‌ها حدود هفتاد درصد از صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ، یعنی از تنگه باب‌المندب انجام می‌دهند. یمنی‌هایی که در سواحل دریای سرخ مستقر هستند، می‌توانند به‌راحتی باب‌المندب را به‌عنوان یک مسیر حیاتی مسدود کنند.

 

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