مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محورهای شمالی و برخی آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد و گفت: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمنتعلی و تردد از مسیر جایگزین انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در محورهای شمالی و برخی آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد و گفت: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمنتعلی و تردد از مسیر جایگزین انجام می‌شود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای منتهی به شمال کشور و برخی آزادراه‌های اطراف تهران سنگین و نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، سنگین است. همچنین در محور هراز در مسیر جنوب به شمال، محدوده سه‌راهی چلاو، و در محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب، محدوده گیلاوند، ترافیک سنگین جریان دارد.

محرابی‌نیا ادامه داد: در محور قدیم تهران–بومهن نیز محدوده‌های پل اتوبان بابایی و جاجرود با ترافیک سنگین مواجه هستند.

به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد در آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محورهای چالوس، هراز، محور قدیم تهران–بومهن در مسیر شمال به جنوب و محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال نیز دارای تردد روان هستند.

وی تصریح کرد: محورهای چالوس و فیروزکوه دارای مه‌گرفتگی بوده و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا همچنین درباره وضعیت سایر محورهای کشور گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج حدفاصل شهرک جهان‌نما تا استاندارد و آزادراه قزوین–کرج حدفاصل گلشهر تا مهرشهر گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران–ساوه حدفاصل احمدآباد مستوفی تا دهشاد و محور تهران–شهریار در محدوده شهریار، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی با اشاره به محورهای مسدود کشور خاطرنشان کرد: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمنتعلی به دلیل انسداد، از طریق مسیرهای جایگزین قابل تردد است.

 

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
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