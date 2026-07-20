باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی راهآهن در اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر بروز اختلال در پیشفروش بلیت قطارهای مسافری با تاریخ حرکتی یکم تا شانزدهم مردادماه، به اطلاع میرساند با رفع نقص فنی پیش آمده و بازگشت پایداری شبکه ارتباطی سامانه یکپارچه فروش بلیت رجا، فرآیند پیشفروش بلیت از ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه ۳۰ تیرماه آغاز میشود.
بر این اساس، پیش فروش بلیت در کلیه محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز سه شنبه ۳۰ تیرماه از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت و از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.