باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی راه‌آهن در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر بروز اختلال در پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری با تاریخ حرکتی یکم تا شانزدهم مردادماه، به اطلاع می‌رساند با رفع نقص فنی پیش آمده و بازگشت پایداری شبکه ارتباطی سامانه یکپارچه فروش بلیت رجا، فرآیند پیش‌فروش بلیت از ساعت ۸:۳۰ روز سه شنبه ۳۰ تیرماه آغاز می‌شود.

بر این اساس، پیش فروش بلیت در کلیه محور‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز سه شنبه ۳۰ تیرماه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت و از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.