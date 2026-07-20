مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:روز سه شنبه کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در ۶ استان نوار شمالی کشور و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، رگبار باران و وزش باد شدید موقت را شاهد هستیم.

او بیان کرد:امشب (دوشنبه) تا چهارشنبه در برخی نقاط استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش بینی می شود

وی افزود: این شرایط پنجشنبه در برخی نقاط آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات استان‌های تهران و سمنان و جمعه در ارتفاعات مازندران و جنوب سیستان و بلوچستان تداوم خواهد داشت.

او گفت: در پنج رو روز آینده در شمال شرق، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز شرقی و در سه روز آینده در بخش‌هایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

او گفت: روز سه شنبه کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور رخ خواهد داد.

وی افزود: دوشنبه و سه شنبه دریای خزر و دوشنبه تا چهارشنبه خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.