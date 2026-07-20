باشگاه خبرنگاران جوان - طاهر عبدالحی، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با اشاره به توسعه شبکه پروازی هما در ایام اربعین گفت: در برنامهریزی گسترده این شرکت، پروازهایی از مسیر مشهد–نجف–یزد و برعکس انجام خواهد شد تا علاوه بر زائران خراسان، امکان اتصال برخی مراکز استانی به نجف اشرف نیز فراهم شود. همچنین پروازهای تهران–نجف–اصفهان نیز از دیگر مسیرهای پیشبینیشده برای این ایام است.
مدیرعامل هما از اضافه شدن برخی مقاصد جدید به شبکه پروازی اربعین خبر داد و اظهار داشت: برای نخستین بار فرودگاه اراک نیز در برنامه پروازهای اربعین قرار گرفته است. همچنین اخذ مجوز برای برقراری پرواز از دو تا سه فرودگاه دیگر نیز در دست پیگیری است و در صورت دریافت مجوزهای لازم، این مقاصد نیز به شبکه پروازی اضافه خواهند شد.
وی افزود: پروازهای اربعین از فرودگاههای امام خمینی (ره)، مهرآباد، مشهد، اصفهان، کرمان، یزد، ساری، اراک، گرگان، اردبیل، بجنورد، بیرجند و سمنان برنامهریزی شده است.
عبدالحی همچنین با اشاره به حفظ برنامه پروازهای بینالمللی این شرکت گفت: همزمان با انجام پروازهای اربعین، برنامه پروازهای خارجی "هما" نیز ادامه خواهد داشت؛ بهگونهای که در این بازه زمانی ۱۶ روزه، ۲۳ پرواز به مقصد استانبول با استفاده از هواپیمای ایرباس ۳۳۰ انجام میشود.
وی درباره نرخ بلیت پروازهای اربعین نیز تصریحکرد: قیمت بلیتها مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده و حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از دریافت مجوز نهایی، بهصورت همزمان در سامانه فروش بلیت هما برای عموم متقاضیان عرضه خواهد شد.
مدیرعامل هما افزود: فروش بلیت بهصورت عمومی انجام میشود و بخش محدودی از ظرفیت به سازمانهای خدمت رسان اختصاص خواهد یافت. همچنین هیچ هزینه اضافی از زائران کم توان یا دارندگان گذرنامههای غیرایرانی دریافت نخواهد شد و همه نرخها دقیقاً مطابق قیمتهای مصوب خواهد بود.
وی با اشاره به آمادگی کامل هما برای بازگرداندن زائران پس از پایان مراسم اربعین گفت: همانند سال گذشته، تمامی زائرانی که با پروازهای هما به نجف اعزام میشوند، پس از پایان مراسم نیز با برنامهریزی کامل به کشور بازگردانده خواهند شد.
عبدالحی در پایان با اشاره به تجربه موفق عملیات حج تمتع امسال اظهار داشت: کارکنان هما بار دیگر با تکیه بر تجربه، تخصص و روحیه خدمترسانی، آماده اجرای عملیات گسترده پروازهای اربعین هستند؛ همانگونه که در عملیات حج تمتع با وجود محدودیتهای زمانی و شرایط ویژه، بیش از ۳۰ هزار زائر ایرانی با موفقیت جابهجا شدند، خدمترسانی به حدود ۳۰ هزار زائر اربعین نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد.
منبع: روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران