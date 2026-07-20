باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ایران را تهدید کرد و مدعی شد که تهران بابت کشتن هر سرباز آمریکایی «چندین برابر» هزینه خواهد پرداخت.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «این دستور به پیت هگست، وزیر جنگ، دانیل کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، و همه رهبران نظامی ابلاغ شده است.»

اظهارات ترامپ در پی گزارش‌های رسانه‌ای منتشر می‌شود که گفته می شود ارتش آمریکا ظاهراً اطلاعاتی را در مورد سربازان مجروح آمریکایی پنهان می‌کند، پس از آنکه فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) گزارش داد که دو سرباز دیگر در جریان حملات کشته شده‌اند.

ترامپ: نتانیاهو در آمریکا دستگیر نخواهد شد

رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در زمان حضور در ایالات متحده «به هیچ شکلی» دستگیر نخواهد شد.

اظهارات ترامپ پس از مصاحبه زوهران ممدانی، شهردار نیویورک، با نیویورک تایمز منتشر شد، که در آن گفت ممکن است در صورت حضور نتانیاهو در شهر برای مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، دستور بازداشت او را صادر کند. دفتر نتانیاهو از طرح بازداشت ممدانی انتقاد کرد و گفت که «دادگاه جنایی بین‌المللی یک دادگاه نمایشی است که بر آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها صلاحیت ندارد.»

منبع: رویترز