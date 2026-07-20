رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه در جدیدترین ادعای واهی خود، ایران را به پرداخت هزینه‌ای «چندین برابر» بابت کشتن هر سرباز آمریکایی تهدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه ایران را تهدید کرد و مدعی شد که تهران بابت کشتن هر سرباز آمریکایی «چندین برابر» هزینه خواهد پرداخت.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «این دستور به پیت هگست، وزیر جنگ، دانیل کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، و همه رهبران نظامی ابلاغ شده است.»

اظهارات ترامپ در پی گزارش‌های رسانه‌ای منتشر می‌شود که گفته می شود ارتش آمریکا ظاهراً اطلاعاتی را در مورد سربازان مجروح آمریکایی پنهان می‌کند، پس از آنکه فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) گزارش داد که دو سرباز دیگر در جریان حملات کشته شده‌اند.

ترامپ: نتانیاهو در آمریکا دستگیر نخواهد شد

 رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در زمان حضور در ایالات متحده «به هیچ شکلی» دستگیر نخواهد شد.

اظهارات ترامپ پس از مصاحبه زوهران ممدانی، شهردار نیویورک، با نیویورک تایمز منتشر شد، که در آن گفت ممکن است در صورت حضور نتانیاهو در شهر برای مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، دستور بازداشت او را صادر کند. دفتر نتانیاهو از طرح بازداشت ممدانی انتقاد کرد و گفت که «دادگاه جنایی بین‌المللی یک دادگاه نمایشی است که بر آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها صلاحیت ندارد.»

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، نتانیاهو و ترامپ
خبرهای مرتبط
الجزیره: وزیر کشور ایران امروز وارد اسلام آباد می‌شود
کانادا از آمریکا و ایران خواست خویشتنداری کنند
رسانه عبری: واشنگتن تل‌آویو را در حملات علیه ایران مشارکت نمی‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کرد
ترکیه تهدید به حمایت هوایی از ایران در برابر طرح موساد کرد
حمله به دو نفتکش یونانی در نزدیکی تنگه هرمز؛ یکی از کشتی‌ها رها شد
برنهام: اولین تماس‌های من با ترامپ و زلنسکی خواهد بود
جو کنت: بپذیرید ایران یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شده است
خلیل الحیه جانشین یحیی سنوار شد
استارمر رسما از نخست وزيرى انگليس استعفا كرد
نگرانی جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای
ترامپ از کانادا غرامت دود آتش‌سوزی خواست
آرتی: ترامپ کشته شدن نظامیان آمریکایی را کم‌اهمیت جلوه داد
آخرین اخبار
حادثه دریایی در آب‌های امارات
انصارالله: ریاض اراده‌ای برای صلح ندارد
ترامپ تهدید به تلافی کرد
دیدار لاوروف با همتای کره شمالی خود در مسکو
حمله به دو نفتکش یونانی در نزدیکی تنگه هرمز؛ یکی از کشتی‌ها رها شد
ترکیه تهدید به حمایت هوایی از ایران در برابر طرح موساد کرد
آمریکا از آغاز اولین «مناطق آزمایشی» در جنوب لبنان خبر داد
کانادا از آمریکا و ایران خواست خویشتنداری کنند
آمریکا کوبا را به راه‌اندازی کارزار جاسوسی چنددهه‌ای در واشنگتن متهم کرد
برنهام: اولین تماس‌های من با ترامپ و زلنسکی خواهد بود
پیشنهاد مشترک پاکستان و قطر برای کاهش تنش؛ بازگشت ایران و آمریکا به مواضع پیش از ۹ ژوئیه
یمن علیه عربستان محاصره دریایی اعلام کرد
روبیو: سفر رئيس جمهور چين به واشنگتن در ماه سپتامبر طبق برنامه انجام مى شود
خلیل الحیه جانشین یحیی سنوار شد
استارمر رسما از نخست وزيرى انگليس استعفا كرد
حمله پهپادی به یک نفتکش در بندر روسیه
شمار شهدای غزه افزایش یافت
سفر نزدیک نخست‌وزیر عراق با ایران و ترکیه
ترامپ از کانادا غرامت دود آتش‌سوزی خواست
نیویورک تایمز: ممکن است آمریکا ده‌ها مورد از آسیب‌های جنگی را پنهان کرده باشد
نگرانی اروپا از توسعه فناوری‌های مرتبط با سلاح هسته‌ای در آلمان
جو کنت: بپذیرید ایران یک قدرت بزرگ منطقه‌ای شده است
دو شهید و چند زخمی در حمله صهیونیست‌ها به کرانه باختری
گفتگوی ولیعهد عربستان و رئیس جمهور لبنان در مورد آخرین تحولات منطقه‌ای
سیل و رانش زمین در شمال هند دستکم ۲۵ کشته بر جا گذاشت
افزایش شمار تلفات و مجروحان نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران
آلمان گرفتار بحران انرژی ناشی از قطع گاز روسیه
نگرانی جمهوری‌خواهان برای انتخابات میان‌دوره‌ای
الجزیره: وزیر کشور ایران امروز وارد اسلام آباد می‌شود
به صدا درآمدن مجدد آژیرهای هشدار در بحرین