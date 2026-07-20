باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی انصارالله یمن، امروز (دوشنبه) اعلام کرد که رفتار نظام سعودی در دوره اخیر و اصرار آن بر ادامه محاصره مردم یمن، نشان داده که ریاض هیچ اراده‌ای برای صلح ندارد. وی تأکید کرد که یمن حق کامل دارد پس از ناکامی تمام تلاش‌های صلح در سال‌های گذشته، اقدامات لازم برای پایان دادن به محاصره را انجام دهد.

المشاط تصریح کرد که هیچ کس در جهان حق مشروعیت‌بخشی به محاصره ظالمانه آل سعود علیه ملت یمن را ندارد. او افزود که هر بیانیه‌ای که به دنبال مشروعیت‌بخشی به محاصره یمن و محکومیت موضع آن باشد، از یک اتاق فرمان و با دریافت بهای آن صادر می‌شود.

المشاط در پایان خاطرنشان کرد که هر کس اقدام یمن را محکوم کند، باید از نظام سعودی بخواهد که همان اقدامات علیه یمن را در حق کشور خودش اعمال کند. پیش از این، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، از آغاز محاصره دریایی علیه عربستان خبر داده بود.

منبع: الجزیره